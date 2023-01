Dolceacqua celebra San Sebastiano, delegazione monegasca alla processione (Foto e video)

Festa in onore di San Sebastiano ieri a Dolceacqua. In mattinata è stata celebrata la santa messa solenne presso l’oratorio di San Sebastiano. Nel pomeriggio, invece, è andata in scena la processione per le vie del paese con la statua di San Sebastiano e l’albero carico di ostie benedette, quest’anno di colore bianco e rosa. Hanno preso parte alla solennità tanti fedeli, diverse confraternite, la banda musicale di Dolceacqua e le forze dell’ordine, che hanno contribuito allo svolgimento, in totale sicurezza, dell'evento religioso. Per l’occasione era presente anche una delegazione del comune di Monaco.

La presenza monegasca all’evento organizzato dalla parrocchia Sant’Antonio Abate, rafforza così i rapporti tra il Borgo dei Doria e il Principato in vista del gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco prevista a novembre. “Quest’anno, a novembre, ci sarà il gemellaggio tra Dolceacqua e Monaco. È un anno particolare e ci teniamo ad essere presenti sia a Monaco con la delegazione di Dolceacqua sia a Dolceacqua con la delegazione di Monaco. Tutto l’anno sarà così per diverse manifestazioni e incontri“ - sottolinea l'assessore del comune di Monaco, Jacques Pastor - “Ero venuto a Dolceacqua due giorni fa e ci tornerò sicuramente. Il prossimo fine settimana vi sarà la Santa Devota a Monaco e così accoglieremo il sindaco e una delegazione di Dolceacqua a Monaco“.

La solenne processione, che riprende, in chiave cattolica, un culto invernale precristiano con l’albero dei falsi frutti a significare la gloria della fertilità e della fruttificazione, è perciò il primo evento dell’anno a cui ha preso parte pure una delegazione monegasca. “Faremo una serie di eventi tra Monaco e Dolceacqua prima del gemellaggio“ - dice il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola - “La festa di San Sebastiano è il primo evento che capitava quest'anno. È una tradizione molto importante per la nostra comunità. I rappresentanti di Monaco sono stati nostri ospiti come noi saremo loro ospiti la settimana prossima per la festa di Santa Devota“.

La festa si è conclusa con un rinfresco nell'ex sede comunale.