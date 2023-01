Ventimiglia: efficientamento energetico, le proposte delle ragazze e ragazzi del ‘The LAB’ al commissario De Lucia

“Negli ultimi mesi la crisi energetica ha attivato numerosi campanelli d’allarme, l’aumento dei costi e le incerte prospettive per il futuro hanno intrappolato famiglie e imprese in un baratro di costante preoccupazione per il futuro delle proprie attività e del proprio stile di vita. È noto che i costi di luce e gas siano di fatto raddoppiati, ad oggi rappresentando una spesa considerevole tanto per i privati cittadini quanto per aziende e la pubblica amministrazione. Di conseguenza, la situazione attuale impone ai Comuni un alto livello di attenzione, ricorrendo ad ogni mezzo per provare ad attenuare l’emergenza”. È l’inizio di una lettera inviata al Commissario di Ventimiglia Dott. De Lucia da Giuseppe Palmero, promotore 0The Lab - innovazione urbana’ che spiega: "Noi ragazze e ragazzi del ‘The LAB’ ci siamo riuniti per trovare insieme soluzioni efficaci al problema, elaborando proposte, approfondimenti e progetti, con l’unica ambizione di poter offrire uno spunto concreto e rendere davvero fattiva la partecipazione del nostro think tank all’operato del Comune di Ventimiglia, a beneficio esclusivo dei cittadini. Pertanto, ci siamo permessi di redigere una proposta che desideriamo sottoporre alla Sua attenzione".

"In particolare - spiega Palmero -, con Avviso C.S.E. 2022 - ‘Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica’ il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha offerto un’opportunità inedita. Obiettivo del presente bando è la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle Amministrazioni comunali, per il quale il Ministero ha stanziato diverse centinaia di milioni di euro.

La nostra attenzione non può che rivolgersi alle palestre e alle scuole di Ventimiglia, in particolare le strutture sportive versano in uno stato di evidente degrado ormai da diversi anni. È il caso della palestra di via Chiappori, ex G.I.L., la quale rappresenta un centro di aggregazione estremamente importante per le associazioni sportive locali e per le scuole del centro di Ventimiglia. Grazie al presente finanziamento sarebbe possibile sostituire gli infissi, installare pannelli solari sull’ampio tetto, sostituire la vecchia caldaia e le lampadine alogene in luogo di un moderno impianto a led.

Crediamo che questi interventi, lungi dal pretendere di essere completamente risolutivi, possano rappresentare un miglioramento importante per la palestra di via Chiappori, assicurando un beneficio per le associazioni e i ragazzi che ne fruiscono, nonché un immediato aumento dell’efficienza energetica della struttura. Invero, la realizzazione di questi interventi rappresenterebbe il primo passo per convertire lo storico edificio in un modello virtuoso per tutta la città, creando a tutti gli effetti un gruppo di autoconsumo e rendendo sensibilmente più semplice la strada verso la realizzazione della comunità energetica rinnovabile intemelia.

Ogni Comune può presentare fino a 5 progetti, ai quali potrà essere attribuito un finanziamento a fondo perduto fra i 40.000€ e i 215.000€. La scadenza per richiedere i finanziamenti è fissata a martedì 28 febbraio.

Pertanto, Le chiediamo di voler attenzionare il Segretario Comunale e gli uffici affinché pongano in essere tutte le attività necessarie per accedere al presente bando e ottenere questo importante finanziamento.

Con il dovuto rispetto e con grande riconoscenza per il tempo concessoci, rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare fattivamente con il Comune di Ventimiglia”.