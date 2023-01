Vallebona, sopralluogo dell’assessore regionale Scajola a cantiere di rigenerazione urbana: "200mila euro per il recupero di spazi espositivi” (Foto e video)

“A Vallebona finanziamo con fondi regionali un intervento nel borgo” - dichiara l’assessore regionale Marco Scajola che, nella giornata odierna, ha effettuato un sopralluogo ai cantieri di rigenerazione urbana di Cipressa, Dolcedo e Vallebona - “Noi teniamo tantissimo ai borghi storici del nostro territorio, che sono tantissimi e bellissimi ma che necessitano di un intervento economico, di manutenzione e di riqualificazione”.

A Vallebona l'assessore regionale è stato accolto, in Comune, dal sindaco Roberta Guglielmi, dall'amministrazione comunale, dal geometra Mirco Guglielmi e dai rappresentati della ditta che si occupa dei lavori. “Una mattinata dedicata ad alcuni sopralluoghi a Cipressa, a Dolcedo e anche a Vallebona per vedere alcuni cantieri che abbiamo finanziato con fondi regionali e per confrontarci con i sindaci su eventuali problematiche. Un'occasione per fare il punto della situazione anche per nuovi progetti" - sottolinea Scajola - “Serve il continuo confronto anche a cantiere aperto per fare in modo che si possano realizzare i lavori nel più breve tempo possibile”.

L'assessore regionale Marco Scajola ha visitato un immobile di proprietà comunale per il quale è stato concesso un contributo regionale di circa 200 mila euro per il recupero di spazi espositivi. "Ha controllato lo stato dei lavori che stiamo facendo grazie al contributo della Regione Liguria di 200mila euro" - dice il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi - "Il cantiere sta andando avanti per avere una sala espositiva. Il nostro obiettivo è che Vallebona sia sempre di più un paese d'arte".