Taggia: mercoledì dalle 14 alle 17, stop erogazione acqua per revisione agli impianti in località ‘Teglie’

Mercoledì prossimo si potranno verificare probabili scompensi nella rete di distribuzione idrica del comune di Taggia per una necessaria revisione agli impianti di Rivieracqua in località ‘Teglie’, a monte del percorso autostradale in adiacenza all'azienda Autogas.

Per consentire tale intervento sarà necessario interrompere il funzionamento dell'impianto di sollevamento fra le ore 14.00 e le ore 17.00. In conseguenza di ciò si verificheranno scompensi nella rete di distribuzione idrica e potranno registrarsi cali di pressione in relazione alle prestazioni del serbatoio sito in località ‘Tuvi’. Alla ripresa del servizio potranno verificarsi casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire.