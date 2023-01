Sanremo: da mercoledì con l'associazione sportiva 'Byakko Tai' un corso gratuito di difesa personale

Nel suo quarantesimo anniversario di fondazione e visti i fatti di cronaca che riportano in primo piano la violenza sulla persona, l’associazione ‘Byakko Tai’ di Sanremo offre gratuitamente, a tutti coloro che vorranno usufruirne, il proprio contributo alla difesa della persona, proponendo un corso di difesa personale.

Il corso si basa sul sistema Fijlkam Mga (metodo globale autodifesa) e nasce principalmente dall’unione di tecniche e esperienze delle discipline di Judo, Ju Jitsu, Aikido. Il programma, che verrà sviluppato in quattro lezioni, ha quale finalità quella di fornire elementi per gestire o difendersi da pericoli o minacce alla propria integrità fisica. Ad ogni incontro verrà affrontata una diversa tematica con illustrazione e messa in pratica dei vari sistemi di difesa (es. difesa da: presa ai polsi, presa da dietro, presa al collo, da pugno, ecc.).Il corso sarà tenuto da tecnici qualificati MGA coadiuvati da tecnici delle discipline di Judo, Ju Jitsu Yoseikan, Aikido.

Possono partecipare al corso adulti e ragazzi di ambo i sessi senza limitazioni di età. Non è necessario alcun abbigliamento specifico, consigliata tuta e calze antiscivolo. I corsi avranno cadenza settimanale presso la sede del Byakko Tai Sanremo, in strada Solaro 129, tutti i mercoledì dalle 20.30 a partire da mercoledì prossimo. Per informazioni e ulteriori chiarimenti si può chiamare: Roberto 3480118257 e Marco 3386006536 oppure via mail byakkotaisanremo@gmail.com.