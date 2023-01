Sanremo: al via domani i lavori di asfaltatura nelle zone periferiche con interventi sulle strade con maggiori criticità

Prenderanno il via domani – ferme restando condizioni meteo favorevoli - i primi interventi di asfaltatura sulle strade cittadine.

Secondo il programma redatto dall’Ufficio Viabilità, si partirà dalle zone periferiche con interventi sulle strade i cui asfalti presentano maggiori criticità.

La ditta incaricata inizierà domani con l’intervento di scarifica ed asfaltatura di un tratto di via Dante Alighieri. Dopodomani è previsto invece l’inizio dei lavori di scarifica in via Margotti, che verrà riasfaltata il giorno dopo. La strada sarà anche interessata dal rifacimento del marciapiede e da successive nuove piantumazioni. Tra venerdì e sabato sono previste invece le lavorazioni in via Tasciaire, con fresatura ed asfaltatura della strada.

A partire dalla settimana successiva verrà aperto il cantiere in strada Borgo Tinasso e strada Isola Inferiore.

I cantieri di via Dante e di via Margotti saranno gestiti con l’istituzione di un senso unico alternato con l’ausilio di movieri. Per quanto riguarda invece via Tasciaire, a causa della larghezza ridotta della strada, occorrerà prevedere la chiusura totale al transito veicolare nella giornata di asfaltatura.

Conclusa questa prima parte di interventi, i lavori di asfaltatura riprenderanno successivamente al periodo del Festival.