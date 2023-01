Imperia: corso dei circoli Acli per gli over 65 che vogliono imparare a utilizzare il computer

I circoli Acli ‘Imperia Centrale’, ‘Achille Grandi’ e ‘Marino Carboni’ organizzano un corso di alfabetizzazione informatica rivolto ai loro soci over 65. L’obiettivo è quello di avvicinarli all’uso del personal computer partendo dalle nozioni di base sul sistema operativo e sull’organizzazione di file e cartelle, per arrivare all’elaborazione di testi e fogli di calcolo, alla navigazione internet e all’utilizzo della posta elettronica.

Il percorso vuole aiutare a familiarizzare con le nuove tecnologie della comunicazione affinché queste ultime divengano effettivamente strumento di esercizio di cittadinanza attiva e non ostacoli insormontabili per l’accesso alle informazioni ed ai servizi. Vuole inoltre rappresentare un piccolo passo verso il superamento di quel divario digitale tra over 65 e giovanissimi che spesso si traduce in divaricazione sociale e comunicativa tra il mondo degli adulti e quello dei loro figli o dei loro nipoti.

Sede del corso la sala riunioni della sede provinciale delle Acli di Imperia, in via Don Abbo il Santo 22, al secondo piano. Per tutte le informazioni dettagliate sul programma e sulle modalità di svolgimento e per effettuare le iscrizioni è possibile rivolgersi alla Segreteria dei Circoli, di persona, telefonicamente o via email (0183 296367, imperia@acli.it).