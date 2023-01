Sanremo: detenuti con disturbi mentali incendiano una cella e devastano le suppellettili in carcere

Escalation di violenza, ieri all’interno del carcere di Sanremo da parte di due detenuti con disturbi mentali. Un nordafricano ha appiccato un incendio che ha reso inagibile un’intera sezione dell’istituto e, successivamente, un altro di nazionalità romena, è andato in escandescenze distruggendo un tablet usato per i video colloqui e le suppellettili all’interno della cella.

Una furia devastatrice placata solo grazie alla professionalità dei poliziotti in servizio: “Oltre all'inspiegabilità del gesto - denuncia l’Uspp - l’assurdità è che il detenuto è già stato protagonista di simili condotte e benché precedentemente trasferito dal carcere di Sanremo vi ha fatto ritorno ripetendo il medesimo copione della volta precedente”. Si tratta di un bollettino parziale quello fatto trapela perché gli agenti, allo stremo, ci riferiscono che stamattina un altro detenuto con disturbi psichici ha opposto resistenza minacciando il personale, mentre un'altro ancora è stato ricoverato d'urgenza in psichiatria.

Secondo il sindacato Uspp è totalmente ingiustificata anche la prassi di assegnare incarichi di controllo di detenuti sottoposti a ‘grande sorveglianza’ per motivi sanitari che, invece di essere gestiti da personale medico e infermieristico specializzato, vengono lasciati ai poliziotti che hanno già grandi responsabilità nel controllo e nella vigilanza di centinaia di detenuti. “Il sistema delle carceri italiane fa acqua da tutte le parti – dice il sindacato - e la gestione dei detenuti psichiatrici è senza ombra di dubbio uno dei punti deboli del sistema penitenziario, ma è evidente che quello di Sanremo è un istituto molto problematico, anche dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro come le assenze programmate ai vertici del comando senza prevedere una figura supplente oppure la chiusura dell’ufficio per le traduzioni e piantonamenti. Insomma, una mala gestione che lascia il personale sottoposto ulteriormente disorientato e che crea evidenti disservizi, su cui l’Uspp, accertate la veridicità delle segnalazioni, chiederà un apposito incontro di natura negoziale, preannunciando una visita sui luoghi di lavoro da parte della Segreteria Nazionale nelle prossime settimane”.