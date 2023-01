L’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare si veste di rosso… cinese e si prepara festeggiare il Capodanno

I campioni olimpionici cinesi, ospiti all’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare seppur lontani da casa non rinunciano festeggiare il loro Capodanno del Sol Levante e per il 22 gennaio dismettono la tuta ma non il colore rosso, e si accingono a festeggiare la festa più importante del loro Calendario.

Essendo l’anno cinese un lunisolare l’inizio di ogni mese coincide con il novilunio, di conseguenza la data d'inizio del primo mese, e dunque del capodanno, quest’anno sarà il 22 gennaio. A partire da questa data, le festività durano per quindici giorni e terminano con la festa delle lanterne. Sta per finire l’anno della Tigre per lasciare posto a quello del Coniglio. La festa di primavera o capodanno cinese è una delle più importanti e sentite festività della tradizione cinese ed è celebrata all’insegna della prosperità e dell’abbondanza.

I giovani atleti per onorare questa tradizione antichissima si spogliano dell’abbigliamento sportivo per indossare i panni di veri e propri chef e preparano i cibi della tradizione nelle cucine dell’Hotel Riviera dei fiori, piatti che vanno dall’insalata mista di alghe ai ravioli benauguranti a forma di lingotto quale augurio di ricchezza o a forma di pacchetti ripieni di... 'fortuna'.

E’ una festa all’insegna dell’abbondanza e della prosperità, cosi come significano i loro messaggi di auguri.