Coronavirus: continua il repentino calo dei casi in regione e in provincia, tasso di positività al 3%

Sempre in calo i casi di Covid in Liguria e nella nostra provincia. Oggi sono stati 87, dei quali 16 in provincia di Imperia, 17 nel savonese, 43 a Genova e 10 a La Spezia. I tamponi eseguiti oggi in regione sono stati 2.631 dei quali 601 molecolari e 2.030 antigenici rapidi.

Tasso di positività sempre in diminuzione al 3,30%. In calo anche i ricoverati in regione, 160 (-14), dei quali 3 (=) in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese sono 25 (2 in più di ieri ma sempre nessuno in terapia intensiva.

Oggi nessun morto per Covid in Liguria, dove sono sempre in calo le persone in isolamento domiciliare: 2.292 (-40).

Sotto il bollettino completo.