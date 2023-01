Sanremo: una serata per ricordare i fasti del Casinò con il Lions Host insieme a Marzia Taruffi (Foto)

E’ stato un successo il primo incontro conviviale organizzato, il 7 gennaio scorso, dal presidente Domenico Frattarola del Lions Club Sanremo Host, all'Hotel Belsoggiorno di Sanremo, con la presenza della giornalista e scrittrice Marzia Taruffi, responsabile dell'ufficio stampa e cultura del Casinò e dei ‘Martedì Letterari’, invitata a parlare sulla storia del Casinò e sul recente 70° anniversario del primo Festival della moda maschile, organizzato a Sanremo nel 1952.

Con soddisfazione e orgoglio, il Presidente Frattarola, ha ricordato l'amicizia professionale con Marzia Taruffi, quando erano colleghi al Casinò, e con emozione ha espresso la sua gratitudine per aver accettato l'invito a parlare della casa da gioco e della sua ultima opera letteraria: “Casinò di Sanremo. Festival della moda maschile, il made in italy veste il mondo” (editore De Ferrari).

Il cerimoniere nel presentare il prestigioso curriculum della relatrice, ha ricordato il suo impegno come giornalista professionista: addetta stampa del Comune di Imperia (1992-1995), responsabile della Comunicazione della Riviera Trasporti (1995-2003), corrispondente delle testate giornalistiche ‘Il Lavoro e Repubblica’ (1992-2003), direttore di una testata giornalistica televisiva per oltre 10 anni e dal 2003 ad oggi al Casinò Spa, ricopre l'incarico di responsabile dell’ufficio stampa e cultura.

Marzia Taruffi ha inoltre scritto diversi libri: ‘Il Podestà ed Esterina’ (2021), ‘D'indaco era il mare’ (2020) uno spaccato tra giornalismo, imprenditoria, impegno politico in cinquant'anni di storia di una Sanremo al centro del palcoscenico internazionale. Ricordiamo anche ‘Agosti e De Santis: dall'azzardo alla cultura del gioco (2017)ì. Numerosi sono stati i riconoscimenti: attestato Premio internazionale Michelangelo Buonarroti (novembre 2022), per il libro ‘D'Indaco era il mare’, primo premio ‘Acqui Edito-Inedito’ per l'opera ‘Il Podestà ed Esterina’, il premio ‘San Romolo 2020 alla Cultura’ dalla Famija Sanremasca e Comune di Sanremo (ottobre 2020), il premio ‘Giornalismo Istituto Internazionale di Diritto Umanitario’ (2010).

L'interessante relazione della Dott.ssa Taruffi ha consentito di far conoscere e riscoprire la storia del Casinò di Sanremo e i personaggi che hanno contribuito a valorizzare la casa da gioco e la città di Sanremo nel mondo. La relatrice ha ripercorso i momenti storici dal trasferimento della licenza della casa da gioco, da Villa Sultana (Ospedaletti) al Casinò. L'impegno del Sindaco di allora Pietro Agosti (1927-1928) con la direzione artistica di Luigi de Santis, dove riuscirono a dare valore all'immagine della Casa da gioco, inserendo eventi di grande importanza Culturale. Numerosi erano gli spettacoli con artisti e celebrità a livello nazionale, senza dimenticare, importanti appuntamenti Culturali, da Marinetti a Pastonchi, Paul Vallerini e tanti altri importanti poeti e scrittori.

Ad un anno dalla nascita del Festival della Canzone nel 1951, grazie alla prestigiosa rivista ‘Arbiter’ di Michelangelo Testa, nel 1952 nasce anche il ‘Festival della moda maschile’, con la straordinaria e lungimirante invenzione della figura dell'indossatore, sino ad allora, una esclusiva prerogativa della moda femminile. Un palcoscenico che apre le porte alla moda maschile, dai Maestri Sartori ai Drappieri, alla scoperta dei primi costumi in lana; all'ambito premio ‘Vello d'oro’ (1953/1954), alla sfilata in occasione del centenario 1857-1957) dei cappelli ‘Borsalino’ un piccolo laboratorio artigianale nato ad Alessandria da Giuseppe Borsalino, inventore dei ‘Cappelli con la piega’, destinato ad entrare nella storia della moda internazionale. Tra i numerosi abiti, presentati a Sanremo in occasione del ‘Festival della moda Maschile’, la famosa la giacca Orlandi indossata da Tony Renis, la moda e l'auto, un binomio di successo che portano a realizzare la ‘giacca allungata’. Dai Maestri Drappieri e Sartoriali, nasce anche il noto colore ‘Maremma’.

L'interessante e coinvolgente conferenza di Marzia Taruffi è stata arricchita anche da originali filmati d'epoca dell'istituto Luce. Applausi e consensi di ammirazione al termine della relazione, sono stati tributati dai soci del Lions Club Sanremo. Il Presidente Domenico Frattarola, a nome di tutti i soci, ha ringraziato per la bella e interessante presentazione, ed ha consegnato in ricordo della serata e in segno di riconoscenza, il ‘guidoncino’ del Lions Club Sanremo Host.