Imperia: sabato riparte la rassegna di teatro “Autunno/Inverno” della Federazione Italiana Teatro Amatori

Riparte, dopo la pausa per le festività natalizie, la terza edizione di “Autunno/Inverno”, la rassegna di Teatro Amatoriale organizzata da FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori) Imperia in collaborazione con il Comune di Diano Castello e patrocinata di FITA Liguria.

Il primo appuntamento del nuovo anno è per sabato alle 21 con la Cumpagnia du Teatru Venemigliusu, che porterà in scena la commedia dialettale “A rivincita de Pascà” di Ugo Palmerini per la regia di Mauro Piagentini. “Pascà è vittima della moglie, ansiosa di vedere la figlia sposata con un buon partito, e che per questo è disposta a qualunque colpo basso. Arriva però per il protagonista il momento della rivincita…”.