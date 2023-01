Gori 2.0: l’accademia per parrucchieri leader indiscussa del settore

Nel salone Gori By Fabiana, nato dalla collaborazione del direttore Paolo Gori con una sua ex allieva, non lavora solo Fabiana Fazzari ma anche un’altra delle brillanti alunne della Gori Hair School, Alice Garibaldi.

La sua passione per l’hair-care e per la moda nasce da bambina, nel 2018 decide così di iscriversi all’accademia della Gori Hair School, frequentando i tre anni previsti dalla scuola per ottenere il diploma.

Durante i tre anni dell’accademia, oltre a frequentare la scuola al mattino, al pomeriggio Alice decide di lavorare per esercitarsi e mettere in pratica la teoria giorno per giorno. Il suo percorso alla Gori Hair School l’ha fatta crescere non sono a livello professionale ma anche personale.

La scelta di una buona accademia è sicuramente l’aspetto più importante per un parrucchiere che vuole un giorno aprire un proprio salone, la formazione della scuola di Arma di Taggia riesce infatti a far crescere in maniera esponenziale le conoscenze degli alunni iscritti. La Gori Hair School ha dato ad Alice non solo le basi teoriche ma anche la possibilità di iniziare il suo percorso lavorativo a soli diciotto anni.

Oggi Alice lavora da circa sei mesi con Fabiana e entrambe cercano di personalizzare i tagli e di cercare un buon compromesso tra il bisogno delle clienti e il risultato da ottenere. Il mondo dell’hairstylist è sicuramente un mondo in continua evoluzione ed è di fondamentale importanza rimanere sempre al passo con i tempi. I bisogni e le aspettative delle clienti dopo il difficile periodo della pandemia sono cambiati, infatti si cerca in tutti i modi di venire incontro ad ogni esigenza, cercando di far vivere ai clienti un momento di relax per fargli godere quella porzione di tempo tutta dedicata a se stessi.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)