Sanremo: incontro Biancheri-Tommasini, interviene Isaia "Liste civiche si ma condivisione con i partiti"

“Apprendo dell'incontro di ieri fra il Sindaco di Sanremo e l'amico Sergio Tommasini, con la presenza di molti volti conosciuti in città fra imprenditori e professionisti”.

Interviene in questo modo il Consigliere comunale della Lega, Stefano Isaia, che prosegue: “Personalmente guardo Alberto Biancheri e Sergio Tommasini, prima avversari nelle amministrative del 2019 ed ora uniti in un progetto civico e inevitabilmente penso a quella campagna elettorale. Campagna elettorale che mi vede mettermi in gioco e che reputo la mia prima vera sfida politica. Otteniamo in coppia come candidati, con la mia quota rosa Jessica Frattarola un buon risultato in termine di consensi e subentro in Consiglio Comunale proprio sostituendo Sergio Tommasini dimissionario. Quindi tornando al loro incontro che li vede in un progetto civico, posso solo dire che ben venga il Civico come collante con i partiti che condividono le stesse idee posizioni e progetti per una visione forte e decisa per la Sanremo di oggi e futura purché le opere si inizino e si portino a conclusione, perché mai come adesso la nostra Città ne ha davvero bisogno senza entrare nel dettaglio e nella polemica”.

“Per concludere – termina Isaia - liste civiche che condividano il percorso si, ma con il ruolo centrale dei partiti assolutamente necessari per portare avanti le istanze della città di Sanremo”.