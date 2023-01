Endorsement del Presidente della Regione Giovanni Toti per il Sindaco di Imperia Claudio Scajola (Video)

“C’è un sindaco uscente che ha chiarito di voler proseguire il mandato per i prossimi 5 anni. Ed è un primo cittadino importante, visto che è Presidente della Provincia”.

Lo ha detto il Presidente della Regione, Giovanni Toti, in relazione alle prossime elezioni Amministrative di Imperia. “Attendiamo che sia lui a decidere di porre i temi sull’agenda – prosegue - senza dimenticare che ha operato bene in questi anni. Stiamo ragionando con lui per la cessione dell’Ato idrico, per dare alla Provincia le competenze in merito”.

“E’ giusto che prosegua con questa esperienza – termina Toti - e noi lo appoggeremo sicuramente con le forme e i modi che deciderà. Su questo si confronterà nelle prossime settimane con i partiti”.