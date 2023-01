Imperia: da lunedì prossimo, ampliato l’orario di apertura dell’ufficio postale di via Caramagna

Da lunedì 16 gennaio verrà ampliato l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale di Imperia 5, in via Caramagna 158.



"Poste Italiane - si spiega nel comunicato -, da sempre vicina al territorio e alle realtà locali, con la rete più capillare del Paese, formata da quasi 13mila Uffici Postali e circa 26mila portalettere, conferma la sua grande attenzione ai Piccoli Comuni e l’impegno nell’erogazione di nuovi servizi. L’Azienda, parte integrante del tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, continua dunque ad essere punto di riferimento per i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione.



Gli interventi a Imperia testimoniamo la volontà di Poste Italiane di garantire un sostegno concreto all’intera provincia e alla sua comunità e in particolare in via Caramagna dove l’orario sarà dalle 8.20 alle 13.45, il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Si ricorda inoltre a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare i 43 ATM Postamat della provincia di Imperia oltre ai canali digitali come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito poste.it, dove sono anche indicati i nuovi orari di apertura degli Uffici Postali".