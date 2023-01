Imperia: domani, concerto dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal M° Riccardo Minasi

Domani, venerdì 13 gennaio 2023, alle ore 21 riprendono le attività della stagione culturale E20 del Duomo di Imperia Porto Maurizio per la sesta stagione 2023.

L’anno culturale si inaugura con il terzo concerto dell’orchestra del Teatro Felice di Genova proprio presso la alla Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri di Imperia.

Questo terzo appuntamento intitolato 'Mitteleuropa' vedrà protagonisti il clarinettista Corrado Orlando, Luigi Tedone al fagotto, l’orchestra della Fondazione Carlo Felice di Genova diretti dal M° Riccardo Minasi. In programma sono previste musiche di Beethoven, Mozart, Strauss, Widmann.

Negli ultimi anni il direttore e violinista Riccardo Minasi si è rapidamente distinto come uno fra i maggiori talenti della scena musicale europea. Cofondatore e animatore dell’ensemble Il Pomo d’Oro dal 2012 al 2015, dal 2017 è Chief Conductor della Mozarteumorchester di Salisburgo e 'Artist in Residence' dell’Ensemble Resonanz presso la Elbphilarmonie di Amburgo. Fra le scritture più recenti si annoverano il nuovo balletto di Christian Spuck con musiche di Alfred Schnittke e Robert Schumann “Der Sandmann”, Don Giovanni, Orlando Paladino e Il Matrimonio segreto all’Opera di Zurigo, Iphigénie en Tauride all’Opera di Amburgo, Carmen all’Opera di Lione, Rinaldo al Theater an der Wien e concerti con l’Orchestre National de Lyon, London Chamber Orchestra, Ensemble Resonanz, Tokyo Metropolitan Orchestra, Australian Brandenburg Orchestra, Zürcher Philarmonia, Zürcher Kammerorchester, Basel Kammerorchester, La Scintilla, NDR Radiophilarmonie Hamburg, Konzerthausorchester Berlin, Orchestre de Chambre de Lausanne e Stavanger Symfoniorkester.

“La sinergia che si è creata con il Teatro Carlo Felice di Genova ha come intento principale una azione sul territorio della provincia di Imperia che abbia anche un alto profilo sociale - afferma il M° Revelli che spiega inoltre -. L’iniziativa vuole soprattutto portare il Teatro Carlo Felice all’incontro con il pubblico sul territorio locale, permettendo agli spettatori di usufruire di un ingresso gratuito per tutto l’arco della stagione”.

I biglietti infatti sono offerti per ogni serata dal Gruppo IREN fino ad esaurimento posti.

Ecco nel dettaglio il palinsesto dei prossimi concerti:

Venerdì 13 gennaio 2023 ore 21,00 - Mitteleuropa

Musiche di Beethoven, Strauss, Widmann, Mozart

Direttore Riccardo Minasi

Clarinetto Corrado Orlando

Fagotto Luigi Tedone

Venerdì 17 marzo 2023 ore 21,00 – (Neo)Classico

Musiche di Mozart, Prokof'ev

Direttore Wolfram Christ

Venerdì 21 aprile 2023 ore 21,00 – Mozart l’italiano

Musiche di Mozart, Monza, Sammartini, Scaccia, Brioschi

Direttore e solista Fabio Biondi

Venerdì 19 maggio 2023 ore 21,00 - In stile italiano

Musiche di Schubert, Haydn, Beethoven, Mendelssohn

Direttore Riccardo Minasi

Soprano Jane Archibald



(in basso la locandina dell'evento)