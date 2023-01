73° Festival di Sanremo: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston

La data della "prima" si avvicina e continua ad arricchirsi il parco ospiti del prossimo Festival di Sanremo.

Amadeus ha tenuto fede alla promessa di invitare leggende della canzone italiana e oggi al Tg1 ha annunciato un inedito trio: Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi saranno ospiti della seconda serata mercoledì 8 febbraio.

Morandi sarà a Sanremo in veste di co-conduttore ma, per l'occasione, tornerà a vestire i panni di veterano della canzone italiana per dividere il palco con altre due leggende.

Il direttore artistico, nello svelare i retroscena del triplice invito, ha anche annunciato altre novità in vista della 73ª edizione.