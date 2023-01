Sneakers per uomo: quali sono i trend per il 2023?

Quali saranno le sneakers per uomo più gettonate nel 2023? Se lo chiede chi vuole tenersi sempre aggiornato, chi vuole vestirsi alla moda e allo stesso ama questo modello di scarpe. D’altronde, è uno dei modelli più versatili in assoluto, in quanto impiegabile sia per le attività sportive che per i contesti urban. Sono oggetti di periodici rimaneggiamenti, soprattutto in termini di stile, quindi forniscono spunti interessanti per le forme, i colori etc.

Ne parliamo qui, fornendo alcuni elementi per intuire in anticipo i trend del prossimo anno. In chiusura di articolo, offriremo qualche consiglio per trovare sì scarpe per uomo economiche, ma anche alla moda.

I trend del 2023 per le sneaker uomo

Perché le sneaker piacciono tanto? La risposta più semplice è questa: sono belle e versatili. Nascono come scarpe da ginnastica, quindi per l’attività sportiva, magari per la corsa. Tuttavia, vengono impiegate presto, e in particolare a partire dagli anni Ottanta, anche per i contesti urban. Da qui, una diffusione capillare, che le ha rese le scarpe casual per eccellenza. Non stupisce dunque la presenza di così tanti modelli, la continua messa in commercio di nuovi prototipi, una differenziazione che sorprende a ogni stagione.

Si può dunque parlare di trend che cambiano, come minimo, di anno in anno. Quali saranno quelli del 2023? E’ ancora presto per dirlo con compiutezza, ma possiamo comunque proporre alcune ipotesi.

A quanto pare, buona parte dei nuovi modelli ripercorrerà gli stili dei primi anni Duemila. Il riferimento è alle sneaker “imponenti”, con un tacco molto alto e soprattutto con una livrea appariscente, non di rado argentata o dorata. I modelli, poi, abbonderanno di rifiniture, anche molto ingombranti.

Tuttavia, altri modelli trarranno ispirazione dai trend del 2022, che hanno visto un'ulteriore diffusione dei colori pastello, occasionalmente spezzati da un bianco puro.

Come al solito, si assisterà a una certa eterogeneità di forme, stili, linee e tonalità. Tutti saranno in grado, come sempre, di individuare la calzatura che faccia al caso suo, che gli consente di esprimere se stesso al meglio.

Perché acquistare scarpe negli e-commerce

Dove acquistare le sneaker per uomo e in generale le calzature? Ovviamente l’istinto suggerisce di rivolgersi ai negozi fisici. Eppure, si dovrebbe assegnare qualche chance anche agli e-commerce. Alcuni manifestano scetticismo di fronte all’idea di acquistare online le scarpe, vista la necessità di provarle.

Tuttavia, si tratta di una “falsa” necessità. Gli e-commerce più attrezzati hanno già trovato le soluzioni per garantire una scelta adeguata anche senza la “prova prodotto”. Per esempio, la conversione della taglia in centimetri, a patto di prendere in considerazione sia la lunghezza che la larghezza. Il tutto viene poi valorizzato da politiche di reso comode, spesso declinate nella forma del ritiro a domicilio.

In questo modo, è possibile anche per l’acquisto delle calzature fruire dei tradizionali vantaggi degli e-commerce. Ovvero, prezzi tendenzialmente più bassi, offerta più ampia e variegata, esperienza di acquisto comoda.

Ovviamente, occorre scegliere con cura gli e-commerce. Uno non vale l’altro, e non è detto che le grandi piattaforme generaliste possano fornire le giuste garanzie, non in questo caso almeno. Il consiglio è di fare riferimento sì ai negozi online, ma specializzati.

Se possibile, dovrebbero essere dotati di un ottimo servizio di assistenza, in modo da accompagnare l’acquirente nel percorso di scelta. Inoltre, dovrebbero predisporre tutti gli accorgimenti necessari a rendere superflua la prova prodotto (che d’altronde, trattandosi di esperienza online, non può esserci).

Perché Speed

Tra gli e-commerce specializzati in calzature che negli ultimi hanno fatto più parlare di sè, spicca Speed. E’ un e-commerce giovane, ma capace di imporsi presso tutte le categorie: uomo, donna, adulti, giovani.

Il suo punto di forza risiede in un'offerta estremamente ampia e variegata, che fa affidamento a brand prestigiosi, ma spesso a trazione italiana (un modo per valorizzare le eccellenze del territorio).

Il sito propone un'esperienza comoda ed efficace. Le schede prodotto sono dettagliate, valorizzate da foto numerose e ben scattate.

Oltre alle sneakers Speed mette in vendita scarponcini, anfibi, mocassini.

Sullo sfondo, un servizio di assistenza ben strutturato e in grado di porsi realmente dalla parte del cliente, nonché modalità di spedizione estremamente comode. Anche le regole per il reso vanno a tutto vantaggio di chi acquista.

