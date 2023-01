Un anziano cade dalla scaletta che porta a un locale notturno di via San Francesco, per cause ancora in via d’accertamento. E’ accaduto questa mattina, poco dopo le 11 mentre l’uomo stava camminando sul marciapiedi.

Ancora da appurare i motivi della caduta, forse attribuibile a un malore. Sul posto, chiamati da alcuni passanti, il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza della Croce Rossa.

L’uomo è stato portato in ospedale.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)