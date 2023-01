Sanremo: guasti all’impianto di videosorveglianza, il Comune corre ai ripari prima del Festival

Il sistema cittadino di videosorveglianza è una rete ampia e ben articolata che, però, mostra alcune maglie scucite. Serve, quindi, un piano di intervento per sistemare gli impianti nelle zone che hanno riscontrato problemi, motivo per il quale il Comune di Sanremo è corso ai ripari con l’affidamento diretto dei lavori alla ditta ‘I.T.S.’ di Napoli. La somma destinata all’impresa è di 15.800 euro ai quali si aggiungono i 1.500 euro per l’ingegnere sanremese Davide De Faveri in qualità di direttore lavori.

I lavori che il Comune deve svolgere riguardano diverse zone e hanno messo in luce alcune problematiche: adeguamento del collegamento in fibra ottica alla ex stazione ferroviaria verso corso Imperatrice vicino all’hotel Europa; nuovo collegamento in fibra ottica in corso Mazzini zona stadio per adeguamento connessione non funzionante; sostituzione linea elettrica colonnina pista ciclabile levante; lavori in urgenza per sistemazione fibre ottiche distaccate dalle testate in varie aree cittadine.

Quest’ultima voce, in particolare, evidenzia come l’impianto di videosorveglianza abbia bisogno di un controllo e di un intervento mirato in modo da renderlo efficace.

L’obiettivo dichiarato è quello di sistemare tutti gli ‘occhi elettronici’ cittadini entro la settimana del Festival, quando la città tornerà a essere frequentata da migliaia di persone e il tema sicurezza sarà al primo posto. Nei giorni della kermesse la città non potrà permettersi di avere una rete di videosorveglianza con maglie scucite.