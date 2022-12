Abiti lunghi eleganti: chic, raffinate e sensuali grazie a PINKO

Per una serata di gala, una cena romantica, un incontro importante a livello professionale, ma anche un evento in un locale chic: ecco gli abiti lunghi eleganti di PINKO da sfoggiare in queste occasioni se si vuole essere sempre impeccabili e alla moda esprimendo al massimo la propria femminilità.

Alla ricerca di abiti lunghi eleganti? Se il tuo look deve essere: chic, raffinato e sensuale, PINKO ha sicuramente quello che cerchi. Quando indossare vestiti così chic e glam? Le occasioni sono molte. In fin dei conti un abito elegante lungo può far parte dell’abbigliamento quotidiano che si fa sempre più casual e raffinato e diventa l’outfit ideale per le grandi serate di gala, gli eventi importanti e le occasioni speciali. Un esempio? Ci sono feste che richiedono un determinato look a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma anche cerimonie ad hoc per cui viene espressamente richiesto un determinato dress code. Alcuni modelli di abiti lunghi eleganti, così come anche quelli di abiti corti eleganti, possono essere perfetti come vestiti da cerimonia, mentre altri sono indispensabili quando si ha un invito importante a cena, si deve andare ad un aperitivo super glam o si deve prendere parte ad un determinato evento.

Abiti lunghi eleganti e abiti da cerimonia: quale look può essere il più chic?

Colori vivaci e sbarazzini, capaci di esprimere al massimo la femminilità che si nasconde in ogni donna. Gli abiti lunghi eleganti di PINKO che sono ad hoc anche come abiti da cerimonia sono abiti lunghi davvero chic e trendy con stampa a fiori macro o con colori accesi come il rosa, il fuxia, l’azzurro, ecc, ecc.

Uno dei modelli must have? All’interno della capsule collection di PINKO denominata Partywear Dress To Impress vi è uno splendido modello di abito lungo elegante. Come è fatto? Ebbene si tratta di un abito extra lungo senza maniche in leggera georgette di viscosa con uno profondo scollo a V, unito sul retro da maxi nastri da annodare lasciando libere le code. Un abito, per dirla tutta, estremamente femminile e sensuale con un taglio stile impero e una gonna asimmetrica, corta davanti e lunghissima con strascico sul retro e sui lati, profilata con volant.

Altro abito lungo elegante tra quelli da cerimonia da indossare per il matrimonio della propria sorella, della migliore amica o di una parente stretta ed avere tutti gli occhi puntati addosso? L’abito lungo senza maniche in taffetà con scollo dritto senza spalline e soprattutto con bustino caratterizzato da drappeggio e dettaglio di nastri sul retro. La gonna lunga ha una linea svasata e ampia con pieghe morbide e spacco super sexy.

Per finire, un abito da cerimonia, ma che si presta anche per la prima alla Scala o un evento in una villa antica, vi è un abito lungo senza maniche in leggera georgette di viscosa con spalline sottili e scollo off-shoulders. Questo vestito ha un bustino costruito dall'effetto semitrasparente sul retro, una fascia stile cintura in vita con fiocco sul retro, lunghe code, e gonna dalla linea scivolata con balza al fondo. Si tratta dell’abito dei sogni di ogni donna, estremamente elegante e romantico da indossare solo in occasioni veramente speciali.

Tra gli abiti corti eleganti da cerimonia, invece, si può puntare soprattutto sul colore nero e sulle paillettes.

Abiti lunghi eleganti per le occasioni mondane: cosa indossare?

Per tutte le altre occasioni mondane? Quando serve un abito elegante lungo, PINKO è una certezza. Tra i vari modelli di abiti lunghi eleganti, ma anche di abiti corti eleganti, vi sono bellissimi abiti in pizzo in vari colori dal fascino romantico e l’aria estremamente femminile e sensuale. Sono abiti ad hoc per le uscite a cena con la persona amata in locali super chic oppure per andare ad un evento di prosa importante o ad ascoltare musica da camera a lume di candela in una location ben precisa. Altri abiti? L’abito lungo elegante in maglia con cut out invece si adatta alla perfezione nelle occasioni più chic diurne, ma anche e solo per recarsi al lavoro e lasciare i colleghi di stucco. Se quest’ultimo fosse un abito corto elegante come sarebbe? Sicuramente un abito in maglia con trecce.

Jacquard bagnato o mini dress balloon in taffetà: ecco gli abiti corti eleganti

Oltre alla possibilità di scegliere tra abiti lunghi eleganti o abiti corti eleganti in maglia o con stampa a fiori, tra gli abiti corti troviamo soluzioni super glam per ogni occasione. Un esempio? I mini dress in jacquard bagnato sono un altro must have nel guardaroba femminile. Il look diventa così super chic e sexy. Al contrario, invece, l’abito balloon in taffetà è estremamente romantico, adatto alle donne a cui piace sognare ad occhi aperti.