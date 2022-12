Sanremo: domani abbattimento dei pini marittimi in via Margotti, dalle 8.30 divieto di sosta

Da tempo via Margotti, strada del quartiere di Baragallo a ridosso di via Dante Alighieri a Sanremo, vive un grave problema di transito per auto e moto ma anche per i pedoni, a causa delle radici dei pini marittimi, che hanno distrutto gran parte dell’asfalto. Il comune ha deciso di abbattere alcune piante presenti nella via e, per questo, ha affidato i lavori alla CG Garden.

Si tratta di un lavoro fondamentale per poter poi scarificare e riasfaltare la strada. Un lavoro che avrebbe precluso la stabilità delle piante. Le stesse verranno poi risistemate al termine dell'intervento.

I lavori verranno svolti a partire dalle 8.30 di domani e andranno avanti per buona parte della giornata. Proprio per questo sarà disciplinato il transito dei mezzi nella via con il divieto di sosta (con rimozione forzata) su tutta la via che sarà regolata a senso unico alternato. Saranno 5 le piante che verranno abbattute, più 2 'ceppaie'.