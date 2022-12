‘E’ Natale anche per noi’: con questo slogan, domani dalle 10 alle 18, i volontari dell’Enpa di Sanremo saranno in piazza Colombo a Sanremo, di fronte al Cafè Reneissance, per proporre diverse idee regalo e il calendario.

Un modo diverso per fare un pensiero ad amici e parenti e la possibilità di diventare soci dell’Enpa. Un omaggio che consentirà all’ente di aiutare gli amici a quattro zampe meno fortunati di altri.