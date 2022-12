Imperia: sabato in Calata Cuneo appuntamento con Babbo Natale Sub

“La Go Imperia ci ha fornito la professionale consulenza per la parte marittima della manifestazione e provvederà alle manovre e all'assistenza della slitta del nostro "Babbo" ed alla salvaguardia delle renne - proseguono - appena approdato in banchina (intorno alle 17) Babbo Natale distribuirà con l'aiuto dei ragazzi dell'Imperia Rugby e del Gruppo Giovani di Ineja Food, dolci e caramelle a tutti igiovanissimi presenti e sarà disponibile a farsi immortalare in loro compagnia. Ma non è finita qui, ancora dolci: i volontari di Ineja Food, distribuiranno a tutti, fino ad esaurimento scorte, cioccolata calda, panettone e pandoro gentilmente offerti da Nordiconad, quasi sempre a fianco delle nostre iniziative. Un ringraziamento anche alla Ditta Balzen che ci ha fornito biscotti prelibati. Ecco così composta la "squadra" che in una giornata impegnativa come la vigilia del Santo Natale, generalmente dedicata agli impegni familiari ed agli affetti, ci ha permesso di portare avanti li nostro impegno organizzativo creando una sinergia che fa ben sperare in un successo Non volevamo certo farci mancare la musica in una giornata così: tranquilli, ci penserà DJ Tex a creare l'atmosfera”.