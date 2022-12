Vallecrosia: al via selezioni per Culturartist, il Bando ‘Linee guida per la formazione e l’avviamento alla professione culturale’

Creare nuove figure professionali in ambito culturale che possano inserirsi attivamente sin da subito in un contesto nazionale in ripresa. È questo l'obiettivo principale del progetto ‘Culturartist’ lanciato dall’associazione di promozione sociale Industrie Musicali grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo. Impara ad autopromuoverti come artista e a organizzare eventi in campo musicale, questo lo slogan principale del progetto.

"Il percorso in aula che prevederà moduli specifici nelle seguenti materie: Music Business, Autoimprenditorialità, Organizzazione Eventi, Management, Comunicazione, Digital & Marketing, Strategies & Music Promotion. Se sei un musicista o un artista appassionato e desideroso di crescere ed imparare o senti carenze nella conoscenza di questi ambiti questo percorso ti guiderà a colmare le lacune e ti introdurrà attivamente sul campo di lavoro. Il 29 dicembre la prima giornata di selezioni Candidati tramite la landing del progetto o il sito prima della data. I posti sono limitati a 26".

Contatti 347 2659364 – Segreteria - https://landing.mmivallecrosia.com/ (Landing)