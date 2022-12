Anche Vallecrosia al decennale di Fratelli d'Italia: Russo, Perri e Valenti a Roma

C'è anche una rappresentanza di Vallecrosia per il decennale della fondazione di Fratelli d'Italia in corso di svolgimento a Roma. Alla tre giorni di festeggiamenti e convegni intitolata '10 anni di amore per l’Italia' sono presenti infatti nella Capitale la consigliera regionale Veronica Russo, il consigliere comunale e responsabile enti locali della provincia di Imperia Fabio Perri e il responsabile terzo settore della provincia di Imperia Mirko Valenti.



“Sono giornate di festeggiamenti ma anche di lavoro con interessanti dibattiti in cui si discutono temi, spunti e linee programmatiche per il futuro della nazione – afferma Veronica Russo –. In dieci anni dal niente siamo diventati il primo partito d'Italia che ha anche l'onore e l'onere di avere la nostra presidente Giorgia Meloni nel delicato ruolo di presidente del Consiglio”.



“E' un'enorme responsabilità che vede coinvolti non solo ministri, senatori e deputati ma anche noi rappresentanti degli enti locali. Tutti siamo chiamati a svolgere questo ruolo nel miglior modo possibile per il bene futuro dell'Italia”, aggiunge Fabio Perri.

La kermesse si conclude oggi in piazza del Popolo alle 17.30 con ‘Gli appunti di Giorgia in piazza’: Giorgia Meloni verrà intervistata dal giornalista Paolo del Debbio.