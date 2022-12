Ventimiglia: masso si stacca dalla parete e cade sulla strada a Grimaldi, per fortuna non passava nessuno

Nel tardo pomeriggio, per la seconda volta, un masso si è staccato dai terreni sovrastanti in zona Grimaldi a Ventimiglia ed è caduto nel bel mezzo della sede stradale.

Solo per un caso fortuito non c’è stato un incidente grave: pochi minuti più tardi e il masso sarebbe caduto su un’auto di passaggio. Poco dopo le 19 di ieri il comitato ‘Terre di Grimaldi’ ha segnalato la caduta del masso: “Chi è intervenuto – scrive il comitato - anzichè rimuoverlo tempestivamente, ha preferito limitarsi a mettere dei cartelli intorno al masso e lasciarlo li tutta la notte. Questa mattina abbiamo di nuovo segnalato e finalmente sono venuti due dipendenti del Comune, ma senza attrezzi di sorta e senza abbigliamento adatto. Evidentemente sono stati mandati solo a verificare la situazione. Per fortuna eravamo li e abbiamo deciso di munirci di paranco e piccone e spostare il masso almeno sul bordo della strada, in modo che non fosse più nel mezzo”.

La zona dove cadono i massi è a sua volta una franosa e il tratto di Via della Pace di cui è stato vietato il transito sulla corsia lato mare perché in quel punto la strada appoggia sul niente. “Ricordiamo – prosegue il Comitato - che Via della Pace è l’unico accesso alla parte alta del paese, e al di là di conseguenze più gravi, già il fatto che un’intera frazione rimanga isolata ci sembra di per sé una prospettiva sufficiente a giustificare un intervento urgente. Verificheremo la proprietà dei terreni sopra Via della Pace, che sappiamo essere in parte dei principi di Monaco, ma dobbiamo accertare con esattezza fino a che punto. Dopodichè, in assenza di iniziative per mettere definitivamente in sicurezza la strada, valuteremo l’opportunità di intraprendere azioni legali”.