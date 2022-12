Bajardo: incendio di stanotte in una villetta, il Comune ha messo un appartamento a disposizione della famiglia (Foto e Video)

Il Comune di Bajardo ha già messo a disposizione una casa in paese per la famiglia che, ieri sera ha perso la casa al km 2 della Provinciale tra Bajardo e Apricale, andata a fuoco (QUI) intorno alle 22.30.

Per fortuna padre, madre e figlia non erano in casa e sono stati i vicini ad accorgersi dei bagliori che si vedevano dalla villetta a fianco. Sono stati chiamati subito il vice Sindaco e un consigliere che ha la delega alla Protezione Civile, che hanno fatto subito intervenire i volontari con un mezzo. L’opera di spegnimento è stata particolarmente difficile, visto che la stradina per raggiungere l’abitazione è molto stretta.

Nel frattempo sono arrivati i Vigili del Fuoco, anche loro alle prese con le difficoltà per spegnere il rogo che è stato poi domato. Purtroppo il tetto è crollato, visto che sono andate in fiamme le travi che lo sostenevano. I proprietari dell’abitazione erano in un’altra abitazione ad Apricale e il capo famiglia è subito intervenuto, una volta avvertito del fatto.

Del caso, questa mattina, si è subito occupato il Sindaco di Bajardo Remo Moraglia, che ha messo a disposizione uno degli appartamenti del paese. Ovviamente la famiglia ha perso tutto, visto che all’interno è bruciato tutto. Difficile, al momento, capire i motivi dell’incendio che potrebbe essere ricondotto a un corto circuito, anche se dovranno essere gli inquirenti a cercare le cause.