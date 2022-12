Sanremo: giorni di 'passione' al Pronto Soccorso. Ambulanze in coda, piano operativo di Asl 1 per Covid e influenza (Foto)

Nelle scorse settimane avevamo già evidenziato i gravi problemi del Pronto Soccorso di Sanremo, alle prese con carenza di personale e deciso aumento dei pazienti, dovuto sempre al Covid ma, negli ultimi tempi, soprattutto all’influenza che sta colpendo migliaia di residenti della nostra provincia.

Ieri la situazione era al limite e, pure questa mattina è praticamente al collasso, con le pubbliche assistenze provinciali che chiedono a gran voce il ripristino di barelle e personale ospedaliero. Difficile il lavoro per tutti, con l’Asl sempre alla ricerca di nuovo personale mentre da più parti viene richiesto il ripristino della guardia all’ingresso del Pronto Soccorso.

Intanto è pronto il piano operativo di Asl1 per la gestione dei casi di Covid e influenza. La direzione aziendale di Asl 1 ha predisposto una riorganizzazione dei posti letto in vista delle festività natalizie e di fine anno, per via dell'incremento delle patologie virali. All'ospedale ‘Saint Charles’ di Bordighera troveranno spazio 25 posti letto dedicati alla patologia Covid non acuti, mentre al ‘Borea’ di Sanremo 15 posti letto non Covid.

“La Direzione Aziendale di Asl 1 – ha affermato il Direttore Generale Luca Filippo Maria Stucchi – sta compiendo ogni sforzo per affrontare con la giusta serenità il periodo delle feste natalizie che, storicamente, vede sempre un importante afflusso di pazienti nei Pronto Soccorso della nostra Asl. A tal proposito siamo al lavoro per reclutare personale di comparto e medico, per affrontare al meglio gli accessi in Pronto Soccorso durante il Natale e sulla creazione di ulteriori posti letto. Ad oggi – conclude il Dott. Stucchi – per quanto riguarda i pazienti Covid ricoverati in ospedale, la situazione è sotto controllo e confidiamo di rimanere sotto la soglia di 50 pazienti”.Il problema rimane però quello del pronto soccorso matuziano dove, come si può vedere dalle foto, le ambulanze sono spesso a ‘tappo’ e dove i pazienti sono costretti a lunghissime attese.