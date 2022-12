Maltempo sulla provincia: ancora qualche centimetro di neve in alta quota, domani torna a piovere sulla costa

Qualche centimetro di neve a Monesi, Verdeggia e Colle Melosa per un totale che, dall’inizio delle precipitazioni, varia dai 40 ai 60 centimetri. Sulla costa solo pochi millimetri di pioggia, che ha colpito anche l’entroterra senza abbassare la quota neve che, invece, ieri sera sembrava potesse scendere anche sulle colline. Qualche altro centimetro di neve anche nel basso Piemonte, che va a rimpinguare il manto delle località sciistiche.

La pioggia fine di ieri faceva presagire a un paesaggio decisamente più bianco questa mattina e, invece, anche le alture attorno alla nostra provincia (tranne le cime più alte) si sono presentate senza coltre bianca. Anche le temperature si sono alzate rispetto a ieri, con solo alcune località sotto lo zero: Nava con -2, Colle Belenda a Pigna -1,2, Colle d’Oggia -1, Poggio Fearza -0,9 e Gouta -0,1. Poco sopra Verdeggia con 0,7, Bajardo 1,3, Triora 1,4 e Pieve di Teco 2. Sulla costa troviamo Ventimiglia con 6,8, Imperia 7,7, Diano Marina 8 e Sanremo 8,1.

Le previsioni vedono ancora cielo nuvoloso questa mattina con qualche schiarita nel pomeriggio. Attenzione a domani quando tornerà il maltempo, con piogge sulla costa e nevicate in alta quota. Le precipitazioni saranno presenti lungo tutto l’arco della giornata e, solo nella mattinata di venerdì si vedranno le prime schiarite, in estensione al prossimo weekend. Le temperature tenderanno a risalire domani per poi riabbassarsi venerdì.