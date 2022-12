Imperia, processo per l’omicidio del migrante a Roverino: respinta la richiesta di perizia psichiatrica, chiesti 23 anni e 6 mesi

Sono stati chiesti 23 anni e 6 mesi di reclusione per Mohammed Aldel, 36 anni, del Sudan accusato di omicidio aggravato del migrante 23enne, avvenuto sotto al cavalcavia di Roverino a Ventimiglia il 26 novembre del 2021. In precedenza il presidente Carlo Indellicati ha respinto la richiesta dell’avvocato difensore Stefania Abbagnano, seguita all’esame del testimone della difesa, il primario della struttura complessa di Psicologia dell’Asl 1 Imperiese Roberto Ravera.

Il giovane che ha confessato il delitto ha reso, così, dichiarazioni spontanee: “Da circa un mese ero arrivato a Ventimiglia e ho conosciuto Kismeil, lui rubava biciclette e tutto il resto, ho cercato di dirgli di non fare così, ma lui non mi ha mai ascoltato. Faceva traffico di essere umani, portava persone in Francia una volta ha preso anche il mio telefono, rischiando di mettermi nei guai. Anche il giorno dell'accaduto abbiamo bevuto insieme. Non ho trovato il mio telefono e mi ero preoccupato perché era unico mezzo di contatto con la mia famiglia. Senza telefono ero solo, isolato, avevo paura di perdere il loro numero. Per questo motivo sono andato a cercarlo anche alla stazione, ma non l'ho trovato. Finalmente l'ho trovato sotto il ponte. Ho chiesto del mio telefono lui mi ha aggredito e ho cercato di difendermi, ha preso qualcosa da terra e allora io ho tirato fuori un piccolo coltello che avevo in tasca era buio non vedevo niente, l'ho lasciato vivo e sono andato a cercare il mio telefono da Rasta che mi ha detto che il telefono lo aveva Kismeil. Sono tornato e l'ho trovato morto. Ho cercato il telefono ed era nella sua tasca. Non volevo ammazzarlo, mi dispiace di aver rovinato la mia vita e quella della mia famiglia”.

Respinta anche la richiesta dell’avvocato Abbagnano, di reperire per essere ascoltato un testimone che sarebbe stato in grado secondo la difesa di riferire su presunti rapporti tesi precedenti al delitto tra l’imputato e la vittima. Roberto Ravera primario struttura complessa di Psicologia Asl1, il dottor Ravera, psicologo, psicoterapeuta docente in svariati atenei italiani e straniere, da 16 anni volontario in una organizzazione in Sierra Leone dove si occupa di bambini e detenuti, per conto dell’Università di Parma, che ha tracciato un profilo dell’imputato basato sui colloquio intercorsi in carcere per conto della difesa.

“Ho rilevato - ha detto Ravera alla Corte - grande difficoltà di applicare pensieri autodifensivi, poco capace di legare una narrazione di sé stesso. Sicuramente si tratta di un soggetto depresso con difficoltà cognitive. Sono emerse situazioni tipiche, abbandonato dai familiari quando era piccolo, cresciuto dalla sorella e dalla zia, picchiato con cavi elettrici (ha mostrato anche le ferite ndr), a 8 anni ha iniziato a vendere acqua per le strade. Si è sposato all'età di 17 anni, ha avuto una figlia con cui non ha rapporti. Musulmano praticante con una visione molto forte dal punto di vista religioso. Il presidente Indellicati ha chiesto a Ravera "in che misura queste concause possono essere ritenute per incidenti sul fatto delittuoso? “Queste persone tendono ad avere un comportamento passivo fino a quando reagiscono in maniera corretta incontrollabile. Non ha manifestato alterazioni del pensiero irrazionale, ma si può essere trattato di una controreazione a qualcosa che può aver subito o percepito. Sono soggetti che possono subire, poi esplodono. Hanno inciso, poi, anche l’invisibilità di questi anni in condizione di deprivazione e, forse, devianza. Una condizione psichica con enormi fragilità”.

Il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà ha chiesto se l’imputato ha fornito riscontri’: “Ha mostrato segni sulla schiena, esperienze vissute che penso reali. In carcere riferisce di stare bene, si sente protetto ha trovato una sua dimensione”.

Il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà ha chiesto per l’imputato 23 anni e 6 mesi di reclusione, chiedendo alla Corte di considerare le attenuanti generiche equivalenti rispetto alle aggravanti e operando la continuazione con il successivo ferimento da parte dell’imputato di una terza persona: “Giunge al momento conclusivo - ha detto Azzarà - il processo per questo fatto tragico dovuto a motivazioni impalpabili. Ci sono elementi inconfutabili che conducono alla piena responsabilità dell' imputato. Le indagini hanno consentito di ricostruire pienamente l'accaduto. Ricerca del presunto autore del furto del telefonino anche in centro da parte dell’imputato, ritorno, accoltellamento con 7 colpi, nuova ricerca del telefono e rientro a Roverino. L'imputato riporta di essersi liberato del coltello sulla Statale 20, mai più ritrovato. Quando si reimpossessa del suo telefono prende a calci il cadavere come riferito da testimoni, poi si presenta sul luogo dell'omicidio e si consegna ai carabinieri. Rilevante la confessione resa in sede di interrogatorio ai carabinieri. Il telefono cellulare non aveva di per sé un valore particolare ma un valore preciso in relazione ad una attività illecita messa in essere non dalla vittima ma dall' imputato. Motivi non solo futili ma anche abbietti”.