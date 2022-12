Breakfast, slitta ancora a Reggio Calabria l’Appello. Scajola non rinuncia alla prescrizione, ma vuole restare a processo

Nessuna rinuncia della prescrizione, ma la ferma volontà a proseguire il processo. Questa la posizione difensiva portata in aula di Corte d’assise a Reggio Calabria, oggi, dai legali del sindaco di Imperia, Claudio Scajola. Il primo cittadino, assente come nella prima udienza del settembre scorso, è imputato per la procurata inosservanza pena di Amedeo Matacena, l’imprenditore ed ex parlamentare di Forza Italia condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, Scajola è stato condannato in primo grado a 2 anni di reclusione. Il processo nei suoi confronti, però, è sostanzialmente chiuso perché nella sentenza di primo grado è stata esclusa dal tribunale di Reggio Calabria l’aggravante mafiosa contestata dalla Dda dello stretto.

Nello specifico, secondo la procura Reggina, il sindaco di Imperia avrebbe aiutato l’ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, morto da latitante a Dubai il 16 settembre scorso, a sottrarsi all’arresto. Su Matacena pendeva una richiesta d’arresto per una sentenza definitiva a 3 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il collegio del tribunale di Reggio Calabria, nella sentenza aveva escluso per il primo cittadino l’aggravante mafiosa, così come richiesto anche dal pubblico ministero Giuseppe Lombardo. Nonostante ciò, il pm aveva invocato per Scajola una condanna 4 anni e sei mesi di detenzione.

La Dda di Reggio Calabria aveva deciso di non appellare la condanna del primo cittadino imperiese, difeso dai legali Elisabetta Busuito e Patrizia Morello. La difesa, convinta della innocenza d Scajola è ricorsa in appello contro la sentenza. Una convinzione ribadita dai legali anche nella giornata di oggi e che porterà alla prosecuzione del processo di secondo grado per Scajola.

Dal processo, invece, è uscita Chiara Rizzo, ex moglie di Matacena e condannata in primo grado a un anno per procurata inosservanza pena. Nella seduta di oggi, difesa e procura generale hanno rinunciato all’appello (la procura alla contestazione dell’aggravante mafiosa) confermando di fatto la sentenza a un anno pena sospesa comminata in primo grado.

In sostanza, la colpa di Chiara Rizzo è stata quella di avere dato 5mila euro a suo marito. A quel punto, però, l’udienza è stata rinviata al 22 febbraio del prossimo anno. In quella data, la Corte dovrà assumere una nuova conformazione.

Nel processo sono imputati anche Martino Politi e Mariagrazia Fiordelisi, rispettivamente ex collaboratore ed ex segretaria dei coniugi Matacena. Entrambi sono stati assolti dall’accusa di intestazione fittizia di beni, aggravato dall’aver agevolato la ‘ndrangheta. Politi, difeso dagli avvocati Tonino Curatola e Corrado Politi, è stato assolto dall’accusa di intestazione fittizia di beni, aggravato dall’aver agevolato la ‘ndrangheta. Per l’altra imputata, Maria Grazia Fiordalisi, difesa dal legale Cristina Dello Siesto, il tribunale aveva disposto l’assoluzione per il reato di procurata inosservanza della pena, mentre ha disposto la prescrizione per l’altro capo di accusa.

Per la Rizzo il pm aveva richiesto una condanna a 11 anni e sei mesi di detenzione mentre era di 7 anni e sei mesi quella invocata per Politi e Fiordelisi. Come già accennato, in aula l’unico reato che è sfociato in condanne, ridimensionate di molto rispetto a quanto richiesto dall’Antimafia dello stretto, è quello della procurata inosservanza della pena.

Per i giudici Scajola e Rizzo avrebbero Matacena a sottrarsi alla giustizia italiana favorendo il suo spostamento dagli Emirati Arabi verso il Libano anche grazie all’imprenditore Vincenzo Speziali,trait d’union con il Libano, grazie al suo rapporto con l’ex presidente Amin Gemayel. Un tentativo di fuga che non si concretizzerà mai, ma che è costato a Scajola prima l’arresto e poi la condanna in primo grado.