Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 8 a domenica 11 dicembre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 8 DICEMBRE



SANREMO

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: inaugurazione esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi a Coldirodi, fino all’11 dicembre

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: inaugurazione esposizione di presepi artigianali. Piazza San Sebastiano (nelle chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi, fino all'11 dicembre

15.00. ‘Sanremo accende il Natale’: farfalle luminose propongono una scenografia unica e d’impatto. Vie e piazze del centro cittadino



15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



17.30. (RINVIATO A DOMENICA 11 DICMBRE) ‘The Gospel Light Vocal Ensemble’: coro di voci Gospel in piazza Borea d’Olmo



21.00. Spettacolo ‘Homo Modernus’ di e con Leonardo Manera. Roog Garden del Casinò Municipale (più info)

IMPERIA



10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

11.00. Imperia Winter Regatta 2022: evento velico internazionale dedicato alle classi 420 e 470 con la partecipazione di equipaggi da tutta Europa. Specchio acqueo antistante la città, fino all’11 dicembre (più info)

16.00. ‘Suoni di Natale’: arrivo di Babbo Natale con la sua Harley Davidson in Via Cascione (zona ex banca d’Italia) + distribuzione ai bambini di palloncini colorati e caramelle + possibilità di scattare foto ricordo sulle due ruote con Babbo Natale + Cassetta per le letterine di Babbo Natale con un laboratorio per aiutare i bimbi che non l’hanno già preparata a casa. Via Cascione a Porto Maurizio

17.00. ‘Suoni di Natale’: Concerto de ‘I Flautonauti’ diretti dal Maestro Marco Moro sulla Balconata del Teatro Cavour + alle 18.00, ‘Magia di Natale’: spettacolo per bambini con il Teatro dei Mille Colori con Babbo Natale e la Renna Rudolf in Piazza Serra a Porto Maurizio



18.30. Concerto della ‘Family Band Gospel Choir + rinfresco gratuito con cioccolata calda e dolcetti della tradizione ligure. Evento a cura della ProLoco di Montegrazie. Chiesa parrocchiale dell'Annunziata di Montegrazie (ingresso ad offerta libera)

VENTIMIGLIA



8.30-19.00. Apertura straordinaria del Museo Preistorico nazionale dei Balzi Rossi e zona archeologica + Apertura straordinaria della Grotta di Florestano (9.30 - 16.00, visitabile con Grotta del Caviglione) + Visite guidate al Museo e alle grotte ore 9.00, 10.30, 12.00 & 13.00



9.00-12.30. Apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ in occasione della festività dell'Immacolata



9.30-14.30. Apertura straordinaria Area archeologica di Nervia



10.00. Mercatino di Natale in via Aprosio, nell’isola pedonale (fino al 6 gennaio)

VALLECROSIA

11.00-16.00. ‘Festa dell'Immacolata Concezione’: S. Messa presieduta dal Vescovo Antonio Suetta + benedizione della statua di Maria Ausiliatrice e cerchio Mariano ì pranzo, su prenotazione + giochi e laboratori + premiazioni e merenda. Santuario Maria Ausiliatrice

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre



BORDIGHERA



10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

16.30-19.00. Melodie nelle Vie in centro città

17.00-20.00. Melodie in Piazza del Popolo nel Paese alto

17.30-20.00. Ufficio di Babbo Natale: gli aiutanti di Babbo Natale aspettano i bimbi nel suo ufficio per scrivere insieme la letterina (si può imbucare nella Buca delle lettere posizionata nei Giardini del Palazzo del Parco). Paese Alto, via della Loggia

21.00. Concerto della pianista Veronica Rudian. Ex Chiesa Anglicana

OSPEDALETTI

15.30. 'Musica e allegria per le cittadine con la Banda Musicale di Pompeiana

17.00. ‘Un brindisi sotto l'Albero’: panettone e brindisi a cura dell'associazione ‘U Descu Spiaretè’ con l'accompagnamento musicale della Banda di Pompeiana. Piazza Europa

TAGGIA



16.00. Presentazione del restauro del quadro dell'’Immacolata tra i santi Filippo Neri e Vincenzo Ferrer’, autore Maurizio Carrega, opera della metà del 1700. Intervengono il Vicario Generale della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, Mons. Arnaldi, Alessandro Giacobbe, Storico dell'arte, e Riccardo Bonifacio titolare del Laboratorio Bonifacio. Oratorio della SS Trinità in Piazza SS. Trinità 2

17.00. Nell'ambito del quarto incontro ‘Autunno Letterario’, presentazione romanzo di Remo Ferretti ‘Codice 9’. Libreria Antea Edizioni in via Soleri 5B a Taggia, partecipazione libera

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.30. Mercatino di Natale con banchi di hobbisti e artigiani. Vie e piazze del paese, fino all’11 dicembre



16.00. Accendiamo il Natale con Babbo Natale, gli Elfi, gli Angeli sui trampoli, Cristina con il coro dei bambini della Scuola Primaria e zucchero filato per tutti. Alle ore 17.30 accensione Luminarie natalizie. Presentazione e intrattenimento a cura di Gianni Rossi. Vie del Centro

DIANO MARINA



10.00-16.00. ‘L'Immacolata al Museo’: in occasione della Festa dell'Immacolata, apertura straordinaria con biglietto a ingresso ridotto del Museo Civico del Lucus Bormani al Palazzo del Parco



10.00. Tradizionali Presepi Stilizzati realizzati dalla Famia Dianese nei giardinetti di Piazza Dante (a fianco della Chiesa Parrocchiale di S. Antonio Abate) e in Piazza Papa Giovanni XXIII fino all’8gennaio)

17.00. Festa dell'Immacolata a Diano Calderina con S. Messa e processione nelle vie del borgo

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

5.45. ‘L’occultazione di Marte’: appuntamento per i temerari di mattina in spiaggia per ammirare la scomparsa di Marte dietro il disco lunare. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Camporosso Mare, Spiaggia libera, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



CASTELLARO



9.30-16.30. Mercatino di Natale nella piazza della Braia e dintorni

CIVEZZA

21.00. ‘Radici, stagioni e incontri - Tre musicisti raccontano Guccini’: spettacolo a cura di Massimo Chinelli, chitarra e canto, Alessandro Badino, basso, Walter Lulli, piano, Giovanna Capello, voce narrante. Forum Gianmarco Ricca

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



PONTEDASSIO

14.30. Natale 2022: la piazza del paese si anima con folletti, fatine ed elfi trampolieri che truccano i bambini + spettacolo di Fortunello e Marbella + merenda preparata dai volontari della Pro loco con cioccolata calda + alle 17.30, accensione dell’albero di Natale + Babbo Natale arriva dal Polo Nord, a bordo del suo trenino, con passaggio nelle frazione di Bestagno, Villa Viani e Villa Guardia

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)



NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)

20.00. ‘Lo Schiaccianoci’ di Čajkovskij: spettacolo di balletto in due atti con la compagnia di Ballo e l’Orchestra di San Pietroburgo. Nice Acropolis, Esplanade Kennedy 1 (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

VENERDI’ 9 DICEMBRE



SANREMO

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi a Coldirodi, fino all’11 dicembre

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di presepi artigianali. Piazza San Sebastiano (nelle chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi, fino all'11 dicembre

11.55. 38° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica nello specchio acqueo antistante la città, fino all’11 dicembre (più info)

15.00-19.30. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.00. Per l’Università della Terza Età, il Prof. Francesco De Nicola, già professore di Letteratura Italiana Università di Genova, relazione su ‘Il dottor Antonio’ di Giovanni Ruffini: l’irresistibile richiamo turistico di un romanzo patriottico-sentimentale. Sala consiliare del Museo Civico di Sanremo a Palazzo Nota (più info)



16.30. ‘L'alto costo delle materie prime, la guerra in Ucraina, la crisi energetica, il lavoro povero e l'inflazione, queste le cause principali dell'aumento delle povertà in Italia, Liguria e in Provincia di Imperia’: confronto sull’aumento delle povertà a cura del Gruppo di Cultura Politica della FOS. Partecipa il senatore Gianni Berrino. Federazione Operaia Sanremese Gruppo di Cultura Politica, Via Corradi 47, info 328 8656275

17.00. Per la Nobel Week 2022, ‘Da Mozart a Mercandante’; concerto dei soliti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretti dal M° Mario Carbotta. Villa Nobel (info e acquisto biglietti a questo link)

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

11.00. Imperia Winter Regatta 2022: evento velico internazionale dedicato alle classi 420 e 470 con la partecipazione di equipaggi da tutta Europa. Specchio acqueo antistante la città, fino all’11 dicembre (più info)



17.00. L’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Imperia presenta ‘Il Boia e la Contessa’, il nuovo libro di Daniele La Corte Dialogano con l’autore l’On. Giovanni Rainisio e il Maestro Andrea Elena. Biblioteca Civica Leonardo Lagorio, piazza De Amicis 7, ingresso libero

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, lo scrittore Simone Tempia presentare il libro ‘Il Piero o La ricerca di una felicità’, Rizzoli. (aperitivo + copia del libro autografata 25 euro). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, prenotazioni al 339 2877093

21.00. Per il ciclo ‘Mozart l’italiano’: concerto dell’orchestra Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Diego Fasolis con il Mezzosoprano Lucia Cirillo. In programma musiche di Mozart e Rossini. Duomo di Porto Maurizio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

VALLECROSIA

16.30. Presentazione del libro ‘Ogni abuso sarà punito’ di Fabio Clerici. Evento organizzato dall'associazione Culturale Il Ponte. Sala Polivalente del Comune

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

BORDIGHERA



9.00-20.00. Mercatini di Natale nel paese alto

21.00. ‘Arteincanto, il Canto della Luce’: concerto dell’artista Claudia Sasso accompagnata dal pianista Antonio Puntillo. Ex Chiesa Anglicana, ingresso libero

TAGGIA ARMA



16.45-18.00. Per ‘Natale a Villa Boselli’, accensione dell’albero di Natale: inaugurazione del villaggio Natalizio e accensione dell’albero di Natale. Giardini di Villa Boselli ad Arma (il programma) JPG natale a villa boselli 2022 programma



SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.30. Mercatino di Natale con banchi di hobbisti e artigiani. Vie e piazze del paese, fino all’11 dicembre



DIANO MARINA



20.00. Appuntamento gastronomico dedicato alla Zucca di Piozzo con la partecipazione dei rappresentanti delle locali organizzazioni che forniranno caratteristiche, ricette e curiosità alla scoperta di prodotti e piatti top (40 euro tutto incluso. Ristorante Mi e Ti, corso Roma 115, info e prenotazioni 0183 882178

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio

FRANCIA

MONACO



11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

12.00-22.30. Pista di Pattinaggio a rotelle installata sopra la piscina dello Stadio Nautico Ranieri III (alcuni roller a disposizione dei visitatori). Fino al 26 febbraio 2023

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)



16.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

18.30. Gala benefico sotto l'Alto Patronato di S.A.R. la Principessa di Hannover, organizzato dall'Associazione ‘Les enfants de Frankie’ per i bambini del Principato. Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

17.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)

20.30. ‘A. Vivaldi – Juditha Triumphans (extraits)’: concerto dell’Ensemble baroque de Nice con musiche di Vivaldi. Église St-Martin-St-Augustin (più info)





SABATO 10 DICEMBRE



SANREMO

8.00-19.00. Mercato del Piccolo Brocante in Piazza San Siro

8.45-14.30. Per la Nobel Week 2022, convegno dal titolo ‘Il Cibo e le Emozioni - Dalla nutrizione ai disturbi del comportamento alimentare’ con la partecipazione di numerosi relatori. Villa Nobel, corso Cavallotti (i relatori con il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi a Coldirodi, fino all’11 dicembre

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di presepi artigianali. Piazza San Sebastiano (nelle chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi, fino all'11 dicembre

10.00-18.00. Mostra personale di Pittura ad olio di Elena Copetti, omaggio alla Riviera dei Fiori e a Sanremo dell’Artista piemontese curata da Anna Lorenzi. Floriseum a Villa Ormond in corso Cavallotti, anche domani, ingresso libero

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo alle 10.30 nella hall del Teatro Ariston

11.55. 38° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica nello specchio acqueo antistante la città, fino all’11 dicembre (più info)

15.00-20.00. Per Natale nella Pigna, laboratori per la creazione del villaggio di Babbo Natale e il mercatino del bambino. Ex chiesa Santa Brigida alla Pigna

15.00-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)

16.30. Per la Nobel Week, in diretta da Stoccolma l’assegnazione dei Premi Nobel. Villa Nobel (più info)



18.30. Nobel Week 2022: rappresentazione dello Schiaccianoci di Čajkovskij a cura della Scuola di Danza Città dei Fiori + cena di gala con 5 portate gourmet (introduzione alla serata affidata al coro di Stoccolma in brani classici della tradizione di Santa Lucia) + il pianista Arturo Stàlteri ed il divulgatore scientifico Massimiano Bucchi intratterranno gli ospiti con un omaggio ad Albert Einstein. Villa Nobel (info e prenotazioni a questo link)

20.00. ‘Saturday Night’: animazione e Karaoke by Alex Penna e i ragazzi di Alma (con menù gourmet). Bahama Star, via Armea 6, info e prenotazioni 380 7098908

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

10.00. Per ‘Aspettando il centenario’, esposizione ‘Next Generation Imperia - progetti in mostra’. Palazzo Civico, fino al 6 gennaio

11.00. Imperia Winter Regatta 2022: evento velico internazionale dedicato alle classi 420 e 470 con la partecipazione di equipaggi da tutta Europa. Specchio acqueo antistante la città, fino all’11 dicembre (più info)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

VALLECROSIA



15.00-18.00. ‘Waiting for Christmas’: Gonfiabili e divertimento con Renzo. Oratorio Don Bosco

17.30-19.30. Mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune, fino all’11 dicembre

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



9.00-20.00. Mercatini di Natale nel paese alto



10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

21.00. Per la rassegna ‘Fughe di Teatro...e di Umorismo’, ‘Oblivion Rhapsody’: ultimo spettacolo del celebre quintetto comico teatral-musicale composto da Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli. Palazzo del Parco, info e prenotazioni 0184 544633 (più info)



TAGGIA ARMA



10.00-18.00. Natale a Villa Boselli (9ª edizione): gli elfi e Babbo Natale aspettano i più piccoli per vivere insieme la magia del Natale con Mercatino Natalizio, spettacoli per bambini, intrattenimenti musicali, truccabimbi e tanto altro. Villa Boselli (il programma) JPG natale a villa boselli 2022 programma



15.30. ‘Taggia e i suoi tesori’: evento a cura dell’Associazione Produttori Moscatello di Taggia in collaborazione con l’Associazione ‘Oro di Taggia’ con esperienza di avvicinamento all’assaggio dell’olio e approfondimento sulle caratteristiche della cultivar Taggiasca + Visita guidata del centro storico e degustazione del Moscatello di Taggia in abbinamento ai prodotti tipici locali. Sede Associazione Produttori Moscatello di Taggia, Via Gastaldi, info 375 6160727

16.30. Concerto Open Orchestra a cura del Maestro Marco Reghezza in collaborazione con la Fondazione Maria Caterina Pizzio–Alberto Rovera. Oratorio dei SS. Sebastiano e Fabiano, Piazza Cavour a Taggia

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.30. Mercatino di Natale con banchi di hobbisti e artigiani. Vie e piazze del paese, fino all’11 dicembre

DIANO MARINA



10.00. ‘A 553 miglia da Roma!’: speciale visita guidata della Sezione Archeologica con reperti di epoca preromana e romana e ingresso ridotto. Museo Civico del Lucus Bormani al Palazzo del Parco



11.00. Concerto a cura della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’. Piazza Martiri della Libertà

16.30. Concerto di Natale con arpa, piano e contrabbasso a cura del Duo ‘Attenti a quei Due’. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero

SAN BARTOLOMEO AL MARE



10.00-12.00. ‘Mercatino di Natale’: ‘Impariamo ad assaggiare l’olio’, laboratorio didattico per bambini a cura di APOL e Coldiretti Imperia + ‘A Natale siamo tutti più buoni (o quasi)’ con i Supereroi per i Bambini. Piazza Magnolie

15.00. ‘Festa dell’Olio Nuovo’: presentazione nuovo esoscheletro per la raccolta delle olive. A cura di CIA Agricoltori Italiani e Università degli Studi di Genova. Piazza Magnolie

15.00-18.00. Porta la letterina a Babbo Natale, a cura dell’Associazione San Matteo. Con l’animazione musicale di Paolo Bianco. Piazza Magnolie

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

8.00. ‘European blind football league’: primo Campionato di calcio a 5 cat.b1 non vedenti’ con la partecipazione di sei squadre: Cecifoot Charleroi (Belgio), Sanremo Calcio Non Vedenti (Italia) Nazionale Rumena (Romania), Roma 2000 (Italia), Borussia Dortmund (Germania), Royal National College for the Blind (Inghilterra). Campo sportivo Zaccari, Via Braie 243 (info)

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico

21.00-22.30. ‘La notte di Marte’: uno sguardo a Marte, ma anche a Giove e alla Luna, nelle notti di migliori visibilità del pianeta rosso. Evento a cura dell’Associazione Stellaria. Camporosso Mare, Spiaggia libera, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554

COSIO D'ARROSCIA

10.00-18.00. Mercatino di Natale: banchi di artigianato e non + piccoli laboratori creativi dove potrete realizzare con i bambini simpatiche decorazioni natalizie. Babbo Natale aspetta i suoi piccoli amici per ascoltare i loro desideri e per ricevere le loro letterine. Piazza San Sebastiano

DIANO CASTELLO

21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: spettacolo teatrale ‘John & Joe’ messo in scena dal Teatro d’Asporto di Imperia. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)



DOLCEDO



20.30. Concerto natalizio della Family Band: Gospel Choir. Chiesa di San Tommaso, ingresso libero

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio

10.00-17.00. Mercatino in Piazza Martiri Patrioti, anche domani



FRANCIA

MONACO

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

12.00-22.30. Pista di Pattinaggio a rotelle installata sopra la piscina dello Stadio Nautico Ranieri III (alcuni roller sono a disposizione dei visitatori). Fino al 26 febbraio 2023

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)



18.30. Concerto di Natale l’Orchestra con la Filarmonica di Lucca, composta da 54 elementi, in omaggio all’opera artistica di Giacomo Puccini. A cura del Com.It.Es di Monaco. Espace Leo Ferré, Avenue Albert II 25 (info e prenotazioni a questo link)

19.00. ‘Il Messia di Haendel’; concerto diretto da Errol Girdlestone, con i solisti Elenor Bowers-Jolley (soprano), Fleur Barron (mezzosoprano), Gavan Ring (tenore) e Simon Bailey (basso) e il Coro e Orchestra da Camera Ristretto. St Paul's Anglican Church

19.30. ‘The Seven Sins’: spettacolo di balletto del Monaco Dance Forum. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

20.00. ‘Cosmic Tour - Voca People’: spattacolo basato su classici internazionali e su diversi inediti. Combinando comicità, performance vocali, canzoni a cappella e tecniche di beatbox, il pubblico partecipa a uno spettacolo unico pieno di umorismo, meraviglia ed energia. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



11.00-23.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)



14.00-24.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)

16.30. ‘La grande parade de Noël’, spettacolo magico e gratuito, composto da più di 200 artisti: gruppi musicali, ballerini, acrobati, dj con la partecipazione di Babbo Natale. Avenue Jean Médecin (più info)

20.00. ‘Le Grand Bal du Negresco’: evento di beneficenza a favore della Fondazione Frédéric Gaillanne, una scuola per l'educazione dei cani guida per i bambini ciechi e ipovedenti. Hotel Negresco, Promenade des Anglais 37 (info)



DOMENICA 11 DICEMBRE



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

10.00-18.00. Mostra personale di Pittura ad olio di Elena Copetti, omaggio alla Riviera dei Fiori e a Sanremo dell’Artista piemontese curata da Anna Lorenzi. Floriseum a Villa Ormond in corso Cavallotti, ingresso libero

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di immagini a tema in via Umberto e via Rambaldi a Coldirodi

10.00-18.00. ‘Sulla via dei Re Magi’: esposizione di presepi artigianali. Piazza San Sebastiano (nelle chiesa di San Sebastiano e nell'Oratorio di Sant'Anna) e via Costa. Frazione Coldirodi

10.00. Esposizione di fiori e stelle di Natale a cura dell’istituto Ruffini-Aicardi nel portico del Palafiori, fino al 23 dicembre

10.30-24.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto, fino al 15 gennaio 2023 (h 10.30/12.30-14.30/24)

11.55. 38° Meeting Internazionale del Mediterraneo: competizione velica nello specchio acqueo antistante la città. Premiazione al termine (più info)

15.00. Luna Park in piazzale Carlo Dapporto (fino al 15 gennaio 2023)



16.00. Concerto del Corpo Banditistico e Orchestra Note Libere in Piazza Cassini, centro città



17.30. Musica di Natale con il coro di bambini ‘Coccole d’Armonia’ e il coro gospel ‘The Gospel Light Vocal Ensemble’. Conduce Maurilio Giordana con la partecipazione delle ‘Farfalle luminose’ in uno spettacolo itinerante. Piazza Borea d’Olmo

20.30. Merry Christmas: The Dinner Show con MasterDBJ. Villa Nobel, info e prenotazioni +39 349 4661632 (più info)

21.00. ‘Cantainverno 2022’: 2ª selezione del concorso canoro organizzato dall'associazione Viva Armea (finale il 26 dicembre). Mattatori della serata Agostino Orsino, storico presentatore, e Alex Penna in qualità di direttore artistico. Mamely di via Gioberti, info e prenotazioni 380 7098908

IMPERIA

11.00. Imperia Winter Regatta 2022 (ultimo giorno): evento velico internazionale dedicato alle classi 420 e 470 con la partecipazione di equipaggi da tutta Europa. Specchio acqueo antistante la città (più info)

15.00. Nell’ambito della 20ª rassegna di Musica Sacra ‘Dalle Piazze alle Cattedrali’, concerto del Gruppo vocale ‘Ensemble del Giglio’ in Spirituals e brani natalizi nel concerto ‘Verso il Natale’. Chiesa della SS. Annunziata in piazza Ulisse Calvi ad Oneglia, partecipazione libera

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA



14.30. Afternoon tea nelle sale di Villa Hanbury: Visita guidata + Afternoon tea con assortimento di dolce e salato (20 euro ingresso + visita guidata + tea, 15 (ingresso + tea). Ritrovo ore all'ingresso in Corso Montecarlo 43 (ogni domenica da novembre a febbraio), prenotazione +39 0184 229507

VALLECROSIA

17.30-19.30. Ultimo giorno della mostra fotografica ‘Ritratto: ti catturo l’anima’ del fotografo Gerardo Salerno. Sala polivalente del Comune

BORDIGHERA



9.00-20.00. Mercatini di Natale nel paese alto

10.00-18.00. Presepi sotto le stelle: XXIII concorso presepi. Borghetto San Nicolò (weekend e festivi sino all’8 gennaio)

11.00. ‘Presepi int‘i Carugi’: Mercatini di Natale e tanto altro da scoprire. Borghetto San Nicolò

15.00. Spettacoli ‘Alle Porte dei Sogni’. Borghetto San Nicolò

21.00. Tributo a Lucio Battisti: Concerto dei Nuovi Solidi, Memorial Fabio Paronuzzi (evento a scopo benefico). Palazzo del Parco

TAGGIA ARMA

8.00-18.00. Fiera di Santa Lucia: ritorna il tradizionale appuntamento lungo le vie e piazze di Taggia + gonfiabili gratuiti per il divertimento di tutti i bambini presso l’area dell’ex mercato coperto (h 10.30/12.30-14/18)

9.00. ‘Taggia e i suoi tesori’: esperienza di avvicinamento all’assaggio dell’olio e approfondimento sulle caratteristiche della cultivar Taggiasca + Camminata per il borgo di Taggia fino all’Oliveto storico della Madonna del Canneto e visita al vigneto + Degustazione del Moscatello di Taggia in abbinamento ai prodotti tipici locali. Sede Associazione Produttori Moscatello di Taggia, Via Gastaldi, info 375 6160727

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-19.30. Mercatino di Natale con banchi di hobbisti e artigiani. Vie e piazze del paese



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00 -11.30. Porta la letterina a Babbo Natale, a cura dell’Associazione San Matteo. Piazza Magnolie

11.15. Festa dell’Olio nuovo: assaggio di olio per bambini. A cura del Consorzio Olio DOP Riviera Ligure. Piazza Magnolie

15.00. ‘Ti racconto la mia piscialandrea’: prepara la tua piscialandrea, portacela e raccontacela. A cura di CIA Agricoltori Italiani. Con l’animazione musicale di Paolo Bianco. Piazza Magnolie

CERVO

8.30. ‘Trail del Ciapà’ (4ª edizione): gara di trail running (28 km, 21 km e 9 km) che si svolge nel Parco Comunale del Ciapà e si estende anche nell’entroterra, su sentieri e sterrate di San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi. Partenza dal Campo Sportivo in Val Steria, Strada Steria 47 (info e iscrizioni a questo link)



10.00. In occasione del Trail del Ciapà, camminata ludico motoria ‘Cammina per il cuore di Martina’. Il percorso è di circa 5km nel Parco del Ciapà, con partenza alle 10 dal Campo sportivo di Valle Steria, Via Steria 47 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00. ‘Mercatini di Natale' in piazza Garibaldi, ai giardini pubblici di piazza D’Armi e nel centro storico

CIPRESSA



15.00. Festa dei Folletti in piazza

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, prorogata fino all’8 gennaio, info 347 8085811 (più info)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

9.15 & 16.30. Per ‘D'autunno Francesco’, camminata con itinerario sui luoghi di Biamonti e nel parco a lui dedicato, accompagnata da letture (partenza dal Comune) + alle 16.30, in occasione del centenario della nascita di Calvino, Veronica Pesce (università di Genova) e Laura Guglielmi presentano l'itinerario turistico letterario dedicato a Calvino. Partecipano alcuni studenti di università e del Liceo di Ventimiglia. Centro Polivalente ‘Le Rose’, ingresso libero

SEBORGA



10.00. ‘Seborga, Principato dei Presepi’: esposizione di Presepi partecipanti a Concorso indetto dal Comune. Piazza Martiri, sono al 6 gennaio



10.00-17.00. Mercatino in Piazza Martiri Patrioti

15.00. Babbo Natale arriva in Piazza Martiri Patrioti ed incontra i bambini presenti omaggiandoli con un dolce regalino e scattare fotografie assieme a loro + truccabimbo e piccolo spettacolo di danza



FRANCIA

MONACO

9.00. ‘U Giru de Natale’: gara podistica aperta a tutti con un percorso adatto a grandi e piccini. Ritrovo al Porto di Monaco (più info)

11.00. Villaggio di Natale sul tema ‘Natale a Spitsbergen’. Port Hercule di Monaco, fino al 2 gennaio

12.00-22.30. Pista di Pattinaggio a rotelle installata sopra la piscina dello Stadio Nautico Ranieri III (alcuni roller sono a disposizione dei visitatori). Fino al 26 febbraio 2023

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre (più info)

15.00. ‘Lakmé’ di Léo Delibes: spettacolo con Sabine Devieilhe, Fleur Barron, Erminie Blondel, Charlotte Bonnet, Cyrille Dubois, Lionel Lhote, Pierre Doyen, Svetlana Lifar, il Coro dell'Opera di Monte-Carlo e l'Orchestra filarmonica di Monte-Carlo, diretta da Laurent Campellone. Salle Yakov Kreizberg dell’Auditorium Rainier III (più info)

17.00. ‘La Famiglia e l'Orto’: spettacolo teatrale di Bob Martet, regia di Anne Bourgeois, con Marie-Anne Chazel, Régis Laspalès, Jean-Baptiste Shelmerdine, Emma Gamet e Caroline Maillard. Grimaldi Forum Monaco (più info)

NICE



11.00-21.00. Villaggio di Natale ai Jardin Albert 1er, fino al 1 gennaio 2023 (più info)

14.00-23.00. Luna Park con più di 130 stand e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio (più info)





