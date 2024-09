Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 18 a domenica 22 settembre in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

IMPERIA

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)

10.00-13.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra ‘New York, 11/9/2001: Attentato alle Torri Gemelle: riviste e giornali americani di quei giorni’ dalla collezione di Gigia e Claudio Marchiori. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 22 settembre



ENTROTERRA

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Art Collect ACT-IV’: quarta mostra multi-artista (ACT-IV) a Monaco. Espace 22, Bd d'Italia 24, fino al 27 settembre escluso la domenica (più info)

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE



SANREMO

10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.30. Yoga al Forte a cura di Centro Tama. Terrazze del Forte di Santa Tecla (compatibilmente con il meteo), info per prenotazioni e tariffe: tamayogasanremo@gmail.com



17.30-23.30. Mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna (da giovedì a domenica fino al 20 settembre). Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

21.00. ‘Sei Secoli di Musica sacra’: concerto del coro da camera Camerata Carolina composto da ex alunni e studenti dell'Università di Heidelberg (Germania) e coro FilHarmonia di Sanremo diretta dal M° Giulio Magnanini. Concattedrale di San Siro, ingresso libero

IMPERIA

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)



17.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre



BORDIGHERA

17.00-19.00. Mostra ‘New York, 11/9/2001: Attentato alle Torri Gemelle: riviste e giornali americani di quei giorni’ dalla collezione di Gigia e Claudio Marchiori. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 22 settembre



ENTROTERRA

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



PERINALDO



17.00. Cerimonia di conferimento del premio del Concorso Letterario ‘Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir’. Sala Consigliare del Comune, ingresso libero



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Art Collect ACT-IV’: quarta mostra multi-artista (ACT-IV) a Monaco. Espace 22, Bd d'Italia 24, fino al 27 settembre escluso la domenica (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



VENERDI’ 20 SETTEMBRE

SANREMO

10.00-18.00. ‘Challenge Sanremo 2024 Riviera Triathlon’: competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank. Piazzale Carlo Dapporto, fino al 22 settembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



18.00. Inaugurazione della seconda edizione del Sanremo Photobook Festival organizzato dall'Associazione Culturale Spazivisivi con un ricco ventaglio di attività, tra cui presentazioni di libri, tavole rotonde e mostre. Sala Consiliare del Museo Civico in Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (il programma)

IMPERIA



10.00. Imperia Cocktail week: quattro giorni di eventi, special guest e grandi novità all’insegna del Food & Beverage e l’arte della mixology + spazio espositivo con evento fieristico dedicato a produttori e distributori. Locali cittadini e Mercato coperto di Oneglia, fino al 23 settembre (più info)

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, ultimo giorno della mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3

15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre



18.30. Nell’ambito della mostra ‘E se fosse un vento pop?’, performance teatrale del teatro Lo Spazio Vuoto ‘Lì e là’, carrellata di testi tratti dagli scritti di Ugo Nespolo intervallati da poesie, innesti di teatro dell’assurdo e ‘frammenti’ vari a cura di Livia Carli, Gianni Oliveri, Federica Siri e alcuni allievi de Lo Spazio Vuoto. Galleria del Castello

BORDIGHERA

14.30. Rally delle Palme (25esima edizione). Palco di partenza in Corso Italia, fino al 21 ottobre (più info)

17.00-19.00. Mostra ‘New York, 11/9/2001: Attentato alle Torri Gemelle: riviste e giornali americani di quei giorni’ dalla collezione di Gigia e Claudio Marchiori. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 22 settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata nelle vie cittadine indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30-21.00. 65ª edizione Festa di San Matteo con cultura, sport, musica, ballo, giochi, solidarietà, tradizione e ottima cucina con specialità tipiche e vini nostrani. A cura dell'Associazione San Matteo. Località Molino del Fico, strada per Villa Faraldi (più info a questo link)



ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MENTON



10.00-18.00. Salone di videogiochi e giochi da tavolo (4ª edizione). Palais de l’Europe, anche domani (il programma)

14.30. Giornate del Mare 2024 (5ª edizione); evento interamente dedicato alla tutela dell'ambiente marino con giochi, laboratori, incontri ed escursioni in mare sul tema della conservazione della biodiversità marina. Esplanade des Sablettes, anche domani (il programma)

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Art Collect ACT-IV’: quarta mostra multi-artista (ACT-IV) a Monaco. Espace 22, Bd d'Italia 24, fino al 27 settembre escluso la domenica (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)





SABATO 21 SETTEMBRE



SANREMO



9.00-18.00. ‘Challenge Sanremo 2024 Riviera Triathlon’: competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank. Piazzale Carlo Dapporto, fino al 22 settembre (il programma a questo link)



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)



10.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

10.30-17.30. ‘Sanremo Photobook Festival’ (2ª edizione) organizzato dall'Associazione Culturale Spazivisivi con un ricco ventaglio di attività, tra cui presentazioni di libri, tavole rotonde e mostre. Sala Consiliare del Museo Civico in Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (il programma)

11.00 & 15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

17.30-23.30. Ultimo giorno della mostra ‘Legni incisi per Montale’ a cura degli incisori ed artisti contemporanei Gianfranco Schialvino e Gianni Verna. Quartiere dei Soldati al Forte di Santa Tecla (più info)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

21.00. Concerto di musica religiosa del Coro Polifonico Città di Ventimiglia diretto dal maestro Valerio Garzo. Chiesa di Santa Maria degli Angeli

IMPERIA

8.30-18.00. Imperia antiquaria per le vie del centro di Oneglia

10.00. Imperia Cocktail week: quattro giorni di eventi, special guest e grandi novità all’insegna del Food & Beverage e l’arte della mixology + spazio espositivo con evento fieristico dedicato a produttori e distributori. Locali cittadini e Mercato coperto di Oneglia, fino al 23 settembre (più info)

10.00-23.00. ‘E se fosse un vento pop?’, mostra personale di Ugo Nespolo (h 10/12.30-16/20 – 21/23). Galleria del Castello, piazza San Francesco 3 (da martedì a domenica fino al 21 settembre)

15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre



18.30. Evento informativo e di sensibilizzazione dal titolo ‘Alzheimer, parliamone insieme’: si parlerà del declino cognitivo, della diagnosi, la prevenzione, le terapie attuali e future + presentazione del Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) di Asl1. Biblioteca Civica ‘Lagorio’, piazza De Amicis (locandina)



21.00. Concerto del cantautore e scrittore ligure Simone Alessio in arte Garibaldi con presentazione del suo nuovo album e interpretazione di alcuni grandi classici italiani rivisitati in formazione acustica, accompagnato dal chitarrista Fabrizio Sodaro + esposizione delle opere del giovane artista disegnatore Stefano Cassiano, ispirate proprio dal romanzo di Alessio + degustazione di vini a cura del sommelier Stefano Semeria. Sede del Circolo Parasio



VENTIMIGLIA



9.00. Regata dell’Equinozio (classe FJ) a cura Cala del Forte. Porto cittadino, anche domani



10.00. ‘Trofeo d’Autunno’: regata vele d’altura Bordighera – Ventimiglia – Bordighera. A cura dello Yacht Club Cala del Forte ASD, anche domani

BORDIGHERA

7.30. Rally delle Palme (25esima edizione). Palco di partenza in Corso Italia, fino al 21 ottobre (più info)

17.00-19.00. Mostra ‘New York, 11/9/2001: Attentato alle Torri Gemelle: riviste e giornali americani di quei giorni’ dalla collezione di Gigia e Claudio Marchiori. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 22 settembre

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)

TAGGIA ARMA



21.00. A teatro con Edmund Kean: spettacolo messo in scena dall’associazione ‘La Luna e i suoi Raggi’ con Giocchino Logico. Costumi e scenografie di Angelo Cirimele. Giardini di Villa Boselli

SAN LORENZO AL MARE



11.00. ‘Valle San Lorenzo Expo - 8 Borghi in Festa’ (San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Boscomare, Torre Paponi, Lingueglietta) con aree espositive e mercato dei produttori, mostre, laboratori e tradizioni, racconti e incontri, eventi e spettacoli diffusi nei 8 Comuni, degustazioni guidate, Tour della valle (il programma a questo link)

DIANO MARINA



9.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Maschile, Open 2x2, valida per i punti della classifica assoluta italiana. Arenile comunale e arenile ex Camandone, anche domani

9.00. ‘Sull’onda di Settembre’ (3ª edizione): manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Vie del centro cittadino

18.00. Notte Bianca a cura dell'Associazione Vivi Diano Marina...con Noi. Vie del centro cittadino

SAN BARTOLOMEO AL MARE

16.00-21.00. 65ª edizione Festa di San Matteo con cultura, sport, musica, ballo, giochi, solidarietà, tradizione e ottima cucina con specialità tipiche e vini nostrani. A cura dell'Associazione San Matteo. Località Molino del Fico, strada per Villa Faraldi (più info a questo link)



CERVO

17.00. Per ‘Cervo blu d’inchiostro’ ricorda Norberto Bobbio con il figlio Marco Bobbio, il direttore del Centro Gobetti Pietro Polito, Walter Barberis Presidente Einaudi, Mauro Ansaldi docente di storia e filosofia del Liceo Cassini di Sanremo. Con la partecipazione degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo, con Francesca Rotta Gentile curatrice della rassegna. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

CASTEL VITTTORIO

19.30. ‘A Cena con le Stelle - Il Cielo di Fine Estate’: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.30. Serata a oltre 1000 metri di quota sul suggestivo ‘Sentiero delle Stelle’. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

DOLCEACQUA



8.00. Camminata Dolceacqua, Perinaldo, Apricale e Isolabona tra i suggestivi castelli delle terre dei Doria alla scoperta della storia e della bellezza di questi luoghi. Ritrovo in piazza Mauro, prenotazione obbligatoria (info e prenotazioni a questo link)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



PIETRABRUNA

19.30. Festeggiamenti di San Matteo

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MENTON



10.00-18.00. Salone di videogiochi e giochi da tavolo (4ª edizione). Palais de l’Europe (il programma)

14.30. Giornate del Mare 2024 (5ª edizione); evento interamente dedicato alla tutela dell'ambiente marino con giochi, laboratori, incontri ed escursioni in mare sul tema della conservazione della biodiversità marina. Esplanade des Sablettes (il programma)



MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



11.00-18.00. ‘Art Collect ACT-IV’: quarta mostra multi-artista (ACT-IV) a Monaco. Espace 22, Bd d'Italia 24, fino al 27 settembre escluso la domenica (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



DOMENICA 22 SETTEMBRE



SANREMO

6.00-17.30. ‘Challenge Sanremo 2024 Riviera Triathlon’: competizione di triathlon valida come Gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai Campionati del Mondo e punteggio Rank. Piazzale Carlo Dapporto (il programma a questo link)

7.00-20.00. Mercato antiquario in piazza Colombo

10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

10.30-18.30. Sanremo in Sport: percorso di discipline sportive tutte da provare per bambini e adulti. Parco di villa Ormond e Corso Salvo D’Acquisto (locandina con i punti dove si svolgeranno le varie discipline)

10.30-17.30. ‘Sanremo Photobook Festival’ (ultimo giorno della 2ª edizione) organizzato dall'Associazione Culturale Spazivisivi con un ricco ventaglio di attività, tra cui presentazioni di libri, tavole rotonde e mostre. Sala Consiliare del Museo Civico in Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (il programma)

17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

17.30-23.30. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70. Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre

15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



8.00. Fiera dell’Angelo sul lungomare Amerigo Vespucci



10.00. Imperia Cocktail week: quattro giorni di eventi, special guest e grandi novità all’insegna del Food & Beverage e l’arte della mixology + spazio espositivo con evento fieristico dedicato a produttori e distributori. Locali cittadini e Mercato coperto di Oneglia, fino al 23 settembre (più info)

15.00-22.00. Mostra ‘I 16 eroi di Premuda’, organizzata dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, volta ad approfondire l’impresa di Premuda, un’importante azione navale che fu determinante per la vittoria finale del primo grande conflitto mondiale. Auditorium del Museo Navale, fino al 29 settembre

VENTIMIGLIA



9.00. Regata dell’Equinozio (classe FJ) a cura Cala del Forte. Porto cittadino

10.00. ‘Trofeo d’Autunno’: regata vele d’altura Bordighera – Ventimiglia – Bordighera. A cura dello Yacht Club Cala del Forte A.S.D.

18.00. ‘Mare Nostrum’: apettacolo teatrale itinerante di Liber Theatrum in sinergia con le immagini fotografiche di Saverio Chiappatone. Guardini Hanbury a La Mortola, info e prenotazioni su Whatsapp 338 6273449

BORDIGHERA

8.00. Rally delle Palme (25esima edizione). Palco di partenza in Corso Italia (più info)

17.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘New York, 11/9/2001: Attentato alle Torri Gemelle: riviste e giornali americani di quei giorni’ dalla collezione di Gigia e Claudio Marchiori. Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero

19.00. ‘Inside Monet VR Experience’: mostra ‘en plein air’ dedicata a Claude Monet per vivere un’esperienza immersiva di Realtà Virtuale nell’arte del Maestro dell’impressionismo con passeggiata all’aria aperta indossando visori che consentono di immergersi in sei famosissimi capolavori di Monet (ogni venerdì e sabato e domenica sino al 27 ottobre - 10 euro). Ritrovo presso lo IAT in Via Vittorio Emanuele II 172 (info e prenotazioni a questo link)



TAGGIA ARMA



8.00. Challenge Sanremo 2024 Riviera Triathlon - XVII trofeo Daniele Rambaldi – XXI memorial Marco Gavino: competizione di triathlon valida come gara di livello internazionale che assegna qualifiche ai campionati del mondo e punteggio rank. Vie del centro di Arma

SAN LORENZO AL MARE



10.00-19.30. ‘Valle San Lorenzo Expo - 8 Borghi in Festa’ (San Lorenzo al Mare, Cipressa, Civezza, Costarainera, Pietrabruna, Boscomare, Torre Paponi, Lingueglietta) con aree espositive e mercato dei produttori, mostre, laboratori e tradizioni, racconti e incontri, eventi e spettacoli diffusi nei 8 Comuni, degustazioni guidate, Tour della valle (il programma a questo link)

DIANO MARINA

9.00. Tappa del Circuito Italiano di Beach Volley Open Agonistico - Serie B1 Maschile, Open 2x2, valida per i punti della classifica assoluta italiana. Arenile comunale e arenile ex Camandone



9.00. ‘Sull’onda di Settembre’ (3ª edizione): manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Vie del centro cittadino

12.30. Raduno Fiat 500 e derivate del Golfo dianese a cura di Club 500 Golfo dianese. Ritrovo in via della Resistenza (locandina con il programma)

SAN BARTOLOMEO AL MARE



8.30. Raduno Fiat 500 e derivate del Golfo dianese a cura di Club 500 Golfo dianese (locandina con il programma)

ENTROTERRA

BORGOMARO

10.00-20.00. Mostra ‘Shamanité’ delle artiste Helia Mey e Laura Bianco di San Secondo (h 10/12.30-16/20). Palazzo Doria (venerdì, sabato e domenica fino al 30 settembre)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (sabato e domenica fino a fine settembre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289



MOLINI DI TRIORA



11.00. Sagra della lumaca (63ª edizione): degustazione di lumache + intrattenimento itinerante + mercatino con prodotti tipici locali ed oggetti creativi realizzati dagli Artigiani + concorso e gara della lumaca e tante prelibatezze da gustare presso le attività gastronomiche del borgo. Piazze e vie del paese



PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



POMPEIANA

9.30. Per l’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ promossa da Legambiente, giornata sarà dedicata alla pulizia dai rifiuti di un tratto della strada che da San Bernardo porta verso Cipressa, lungo il percorso e nelle aree pic-nic. A cura dell'Associazione Praugrande. Ritrovo in piazza della Chiesa

PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

SEBORGA

15.00-21.00. Mostra d'arte ‘Second chance: Nothing in life is completely finished’ con le opere dell'artista danese Morten Angelo. Spazio Generi Diversi, Piazza Libertà, fino al 30 settembre

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’: un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I (dal martedì alla domenica fino al 24 novembre)



15.00. Concerto sinfonico della Monte-Carlo Philharmonic Orchestra diretta dal M° Kazuki Yamada con Gerhild Romberger, Mezzosoprano, il Coro femminile CBSO e il Coro di bambini dell'Accademia Rainier III. Musica di Mahler. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



19.00. ‘One Night of Queen’: concerto omaggio ai Queen di Garry Mullen & The Works. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)



Sanremo News e La Voce di Imperia non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate