Pizzeria Senese, una pizzeria in continua evoluzione

La Pizzeria Senese, dopo una ventina di giorni di chiusura, ha riaperto oggi i battenti con grandi novità. Durante il periodo di ferie lo staff è rimasto comunque operativo, ultimando due nuovi progetti ideati dal padrone di casa, Gianni Senese. L'intento è stato quello di attuare delle migliorie per offrire alla clientela un servizio sempre superiore alle aspettative. La Pizzeria Senese è in continua evoluzione!

“Al giorno d’oggi - ci ha spiegato Gianni Senese - la gestione di una pizzeria è molto diversa rispetto a qualche anno fa, l'imprenditore di questo settore deve lanciare sempre nuovi format di ristorazione cercando, di mantenere un’identità di prodotto ben precisa, che rispecchi le peculiarità del territorio e soprattutto, che rispecchi se stesso e le sue emozioni, la creatività e le materie prime artigianali accuratamente selezionate. Con una perfetta fusione di tradizione e al tempo stesso di innovazione, impegno e, soprattutto, tantissima sperimentazione creativa, il mio locale è pronto a offrire dopo Natale una grandiosa esperienza di gusto ai suoi clienti con l'apertura di due nuove sale, una interna ed una esterna, dedicate ad un percorso sensoriale di degustazione.

Nella sala interna dal lunedì al giovedì inviteremo i nostri ospiti a scoprire un percorso di degustazione dove la scelta del condimento delle nostre pizze si ispirerà innanzitutto al tipo di impasto ed alla stagionalità degli ingredienti, cercando di rispettare gli umori e il ciclo vitale della natura. Le nostre pizze infatti, si caratterizzeranno per il loro impasto leggero a lunga lievitazione, il cornicione alto e alveolato, l’utilizzo di prodotti biologici e farine macinate a pietra. Ma non è tutto! Useremo solo materie prime artigianali, rigidamente selezionate e gourmet con accostamenti sempre diversi e stagionalità degli ingredienti. Questo progetto darà vita ad un menù in continuo aggiornamento, dove libertà di scelta e qualità si eleveranno a sinonimo di bontà e piacere accessibili per ogni palato. Dal venerdì alla domenica la sala sarà dedicata alla convivialità ed alle coppie che potranno degustare nuovi piatti in compagnia di altre persone, per ristabilire un rapporto sociale che negli ultimi due anni di emergenza sanitaria è andato perso.

La sala esterna sarà dedicata invece ad una scelta vegetale, dove gli ingredienti saranno presi direttamente dall'orto del locale nella formula “raccolto e mangiato”. Qui è sempre presente la postazione dedicata allo Show cooking dove verranno organizzati incontri con ospiti di eccezione, esperti di nutrizione, professori e dove io darò la possibilità di far scoprire ai clienti presenti alcuni dei segreti nella lavorazione della pizza e non solo.

Spesso mi hanno chiesto di poter collaborare con me e avviare una catena di pizzerie del mio brand, però questo progetto non rientra nelle mia filosofia di lavoro. Ringrazio comunque tutti coloro che abbiano pensato a me per avviare una catena, però preferisco essere sempre presente nel mio locale dove poter seguire più da vicino le esigenze dei clienti. Anche sotto l'aspetto delle attrezzature ho fatto delle scelte che si allineano al problema energetico con strumenti all'avanguardia e sostenibili. Da tempo sto lavorando a livello nazionale ed europeo per veicolare sempre maggiore clientela a Sanremo, soprattutto straniera, per far conoscere questa splendida città con il suo mare e le sue attrazioni e soprattutto deliziarla con le mie pizze. Infine, ringrazio tutti i miei collaboratori e mia moglie Susy, per essere sempre al mio fianco e di condividere riflessioni, sacrifici e decisioni in ogni istante della mia vita e tutti i clienti che hanno continuato a sostenerci in questi due anni complessi”.

Se durante le festività natalizie desiderate mangiare una 'Pizza speciale che sappia infondere emozioni' Gianni Senese ed il suo team vi aspettano in via privata Scoglio, 14 a Sanremo in zona San Martino, vicino al mare ed alla pista ciclabile e sarete accolti come in famiglia.

Per ulteriori informazioni o prenotazioni vi invitiamo a chiamare al 0184 189 7825 oppure visitando la pagina Facebook e Instagram.