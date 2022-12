Cade da un’altezza di circa 3 metri, mentre svolge alcuni lavori in campagna. E’ accaduto questo pomeriggio poco prima delle 14, in via Dolcedo a Imperia.

L’uomo, un 75enne, è stato soccorso dal personale medico del 118, da un’ambulanza della Croce Rossa di Imperia e, viste le sue condizioni, è stato chiesto l’ausilio dell’elicottero che lo ha trasportato dalla piazzola di San Lazzaro al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure, in codice rosso di massima gravità.