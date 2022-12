Sanremo: quale destino per il parcheggio della stazione? Donzella: “Ferrovie disponibili alla cessione o al comodato gratuito per 250 posti auto” (video)

È una delle incompiute più note in città, un potenziale posteggio interrato a tre piani rimasto da anni limitato a uno solo tra scarsa manutenzione e una programmazione mai nata.

Il destino del posteggio della stazione ferroviaria di Sanremo è stato al centro dell’ultimo consiglio comunale grazie all’interrogazione presentata dal consigliere Andrea Artioli con la quale sono state chieste delucidazioni all’amministrazione anche in merito all’intera zona.

Se da un lato sembra difficile poter ipotizzare un futuro roseo per i locali all’interno della grigia struttura della stazione, dall’altro l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella ha aperto a qualche speranza per il posteggio interrato.

“È iniziato un lavoro che consentirà all’amministrazione di usare non solo il primo piano dell’interrato ma anche il meno 2 e il meno3 che complessivamente darebbero l’opportunità di avere altri 250 posti auto - ha dichiarato Donzella in consiglio - le Ferrovie si sono rese disponibili a cedere o dare in comodato d’uso gratuito l’intero stabile con l’ipotesi anche di un eventuale acquisto”.

La discussione in consiglio comunale