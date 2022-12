Impossibile rientrare a Sanremo da Bordighera con un taxi: la disavventura di una nostra lettrice

Una nostra lettrice, Laura Giglio, ci ha scritto per segnalare un disservizio del Radio Taxi di Sanremo.

“Io e mio marito dovevamo dirigerci verso Bordighera, precisamente alla discoteca Kursaal, dove avrei festeggiato il mio 40° compleanno. Per non rischiare la patente e poter brindare senza pensieri abbiamo deciso di chiamare il servizio Radio Taxi di Sanremo per accompagnarci. Arrivati al Kursaal abbiamo chiesto di poter avere il taxi per il ritorno, e l’autista ci ha riferito che avremmo dovuto chiamare il servizio a Sanremo 20 minuti prima dell’ora che volevamo tornate, in quanto attivo 24 ore su 24”.

“Così abbiamo fatto – prosegue la lettrice – ma qui è iniziato l’incubo: dalle 2 alle 3.30 abbiamo chiamato incessantemente senza ottenere un taxi ma la centralinista ci ha detto che era molto difficile avere una macchina disponibile e di attendere che se ne liberasse una. Siamo stati messi in attesa e la linea poco dopo si interrompeva. Siamo stati abbandonati senza una soluzione per tornare e ci sono state date informazioni errate. La soluzione quale sarebbe non uscire o andare nel locale e consumare solo analcolici? Sono sconcertata ma, allo stesso tempo, ringrazio il titolare del Kursaal che ci ha fatto accompagnare a casa da un suo dipendente, ormai stanchi e disperati!”