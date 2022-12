Sanremo: passaggio di consegne per ora senza problemi a 'Casa Serena', da stamattina gestisce la Jobel

Passaggio di consegne avvenuto regolarmente, nelle ore a cavallo tra ieri e oggi, a ‘Casa Serena’ la Rsa di frazione Poggio a Sanremo, che da ieri non è più in mano alla ‘My Home’ che si era aggiudicata il cosiddetto ‘rent to buy’ per la sua gestione.

Da questa mattina i responsabili della cooperativa Jobel hanno iniziato a prendere possesso della struttura e, soprattutto, capirne le problematiche e i bisogni per la gestione dei prossimi mesi, in nome e per conto del Comune attraverso la Fondazione ‘Borea e Massa’.

Un passaggio di consegne che non ha visto cambiare praticamente nulla per i degenti, visto che ovviamente il personale è rimasto identico. Rimane anche il Direttore sanitario, il Dottor Franco Bonello mentre, per conto del Comune sarà il funzionario Dario Belmonte a rendere conto della situazione all’interno della casa di riposo al Comune.

Ci vorrà un po’ di tempo per capire il futuro della Rsa di Poggio, con il Comune che ha affidato alla Cooperativa Jobel il servizio fino a maggio prossimo anche se le rette andranno direttamente a palazzo Bellevue. In questi sei mesi l’Amministrazione dovrà capire come gestire in futuro ‘Casa Serena’, ovvero se direttamente con una cooperativa come adesso, oppure se affidarla in gestione.