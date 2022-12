Montagna sicura per le feste di fine anno: intensificati i controlli nella zona di Colle Melosa e a Gouta

Verranno intensificati i controlli nella zona di Colle Melosa e a Gouta, con l’approssimarsi delle festività di fine anno. Questo per fare in modo che, tutti gli amanti della natura, possano godersi la bellezza del territorio in veste invernale in totale sicurezza.

Sia la strada militare da Margheria dei Boschi a Pau, che quella in direzione Gray da Melosa, sono chiuse al traffico veicolare come da disposizione provinciale, dal 15 novembre al 15 aprile, per ragioni di sicurezza. Lo evidenzia Cristian Rodini, vice Presidente dell'ente regionale Parco delle Alpi Liguri: “Per evitate imprudenze che potrebbero sfociare in incidenti anche mortali, già verificatisi negli anni passati. La montagna è di tutti ed il mio dovere è quello di farla rispettare”.

Rodini ha ringraziato i Carabinieri Forestali e gli altri corpi impegnati nell’azione di controllo intensificata negli ultimi giorni.