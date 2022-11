Teatro quasi sold out per il ritorno di 'Tempo di svalutation - Celentano tribute show', i ringraziamenti dell’associazione

“È una grande emozione tornare dove tutto è cominciato esattamente 8 anni fa” dichiara Enrico Gallo, performer e imitatore del Molleggiato che nel 2014 debuttò con il suo Show al Palazzo del Parco di Bordighera.

Ed è proprio qui che lo spettacolo ritorna, dopo 8 anni, in occasione di un evento di beneficenza organizzato dall’associazione Bordighera Bene Comune. “Ci dà grande gioia sapere che la risposta del pubblico è stata grandiosa e soprattutto sapere che grazie al nostro concerto sarà possibile fare del bene: Ringraziamo Bordighera Bene Comune per averci coinvolto nel loro progetto di acquistare per la città un’altalena per ragazzi disabili”.

L’appuntamento è per venerdì sera alle 21 al Palazzo del Parco, e il successo di Tempo di Svalutation sembra garantito: sono infatti 450 i biglietti venduti, e poco più di 40 i biglietti ancora acquistabili (prezzo 15 Euro) presso il Thun Store di Bordighera in Via Vittorio Emanuele 138 (per info e prenotazioni: 346 0876303).

Lo Show è un vero e proprio viaggio nella storia del cantautore più amato e discusso d’Italia: oltre 2 ore di spettacolo in cui riascoltare i grandi classici di Adriano Celentano, da Soli ad Azzurro, da Si è spento il sole a Viola, passando per l’Emozione non ha voce e Il ragazzo della Via Gluck.

Enrico Gallo, imitatore del 'molleggiato', è accompagnato sul palco da una band live di 8 elementi, in uno show immerso in una scenografia studiata nei minimi particolari con attori e ballerini.