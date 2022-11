'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne', il messaggio del SULPL (sindacato autonomo della Polizia Locale messaggio)

Il 25 novembre si celebra la ‘Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne’. A tal proposito il SULPL, sindacato autonomo della Polizia Locale, desidera esprimere le proprie considerazioni attraverso le parole del portavoce provinciale Fabio Delucchi: "Tutti dobbiamo impegnarci per arginare questo fenomeno che purtroppo ancora oggi è caratterizzato da numeri davvero preoccupanti. L'impegno è però massimo da parte di tutti noi rappresentanti delle Istituzioni e delle varie associazioni di categoria e non. L'appello a tutte le donne è di rivolgersi con fiducia alle Forze dell'ordine perché solo con la loro massima collaborazione e fiducia si possono ottenere grandi risultati per debellare questa terribile piaga sociale i cui risvolti non sono solo fisici ma soprattutto psicologici per le vittime basti pensare che molte accadano anche in presenza dei figli anche di tenera età. A nome del sindacato che rappresento, un ringraziamento a tutte le donne per il loro imprescindibile ruolo e parafrasando il filosofo Denis Diderot: quando si scrive delle donne bisogna intingere la penna nell'arcobaleno".