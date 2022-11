Sit-in in tribunale a Imperia dell'attivista Costacurta: denunciato per le minacce a Bassetti

Manifestazione di protesta silenziosa stamattina davanti al Tribunale di Imperia da parte dell' attivista Diego Costacurta. Nel mirino il professor Matteo Bassetti che nell'occasione della sua conferenza tenuta a Sanremo ai Martedì Letterari aveva denunciato per minaccia aggravata i militanti che lo avevano circondato.

“Bassetti - dice Costacurta - mi aveva dato del no vax, non lo sono e c'è una sentenza che dice che è un epiteto discriminante. Avrei semplicemente voluto chiedergli lumi sull' uso dell' aspirina durante la fase acuta del Covid”.

Sabato prossimo alle 15.30 a Sanremo è previsto, in piazza Colombo, un presidio per spiegare i motivi di un contro esposto nei confronti del primario genovese. “Bassetti in quell'occasione aveva usato espressioni sessiste nei confronti di una dirigente di una casa di produzione del vaccino”, conclude Costacurta.

Il video del 14 ottobre scorso al Casinò di Sanremo: