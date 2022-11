Sanremo: martedì prossimo, conferenza 'Creare competenze nella vita' a cura dell’Inner Wheel Club

Martedì prossimo, 22 novembre, alle ore 18.00, presso Over Senior Residence, in via G. Anselmi, 3 a Sanremo, si terrà una conferenza dal titolo ‘Creare competenze di vita’ a cura dell’Inner Wheel Club di Sanremo con relatrici la Prof.ssa Francesca Sampietro e la socia dell’Inner Wheel, Dott.ssa Claudia Torlasco.

La Presidente Anne Tasco Lieussanes ricorda gli obiettivi dell’iniziativa: “ll nostro Club prova a sensibilizzare ragazzi e Istituzioni su un tema importante per il loro futuro, per il nostro futuro, in quanto Nazione”

La Dott.ssa Maria Claudia Torlasco in Cattarini Mastelli, farmacista, già docente di matematica e scienze nella scuola media, da anni svolge l’attività di imprenditrice farmaceutica, occupandosi in prima persona della gestione della produzione farmaceutica, ci invita a questa riflessione: “L'Italia è il Paese europeo con il più alto numero di Neet, giovani dai 15 ai 34 anni che hanno lasciato la scuola e non lavorano. Questa triste situazione ci ha stimolate a mettere a disposizione le nostre esperienze nella speranza di aiutare i ragazzi ad uscire dal loro stato di abbandono. Sono convinta che lezioni, se pur autorevoli ma ex cathedra, non bastino, occorrono suggerimenti concreti e informazioni stimolanti.

La Dott.ssa Francesca Sampietro, docente universitario, mentore del gruppo internazionale di Adobe dal 2019, promuove e partecipa a incontri pubblici, finanziati da sponsor tecnologici (Meet and code, Google, Adobe Education). Il suo lavoro verte nell’avvicinare i giovani all’aspetto creativo e ludico della programmazione utilizzando gli strumenti digitali e l’interattività per scopi creativi ed educativi. Durante la conferenza ‘Creare competenze di vita’ condividerà la sua esperienza pre e post pandemia analizzando il ruolo dell’educatore nel difficile compito di formare una generazione fragile e delle strategie per identificare e rafforzare le 9 Life Comp indispensabili per superare con successo questo periodo storico.



