Sanremo: la commissione di vigilanza prevista per oggi pomeriggio, il luna Park aprirà in serata

Ritarderà di qualche ora l’apertura del Luna Park di Sanremo. La corsa contro il tempo per l’allestimento delle giostre, infatti, dovrà vedere poi l’ok (come sempre) della Commissione di Vigilanza.

I classici controlli per dare il via all’apertura sono previsti oggi pomeriggio e, quindi, non si potrà dare il via alle danze per le 14, ora fissata dai gesti del parco di divertimenti. La collaborazione del Comune è stata massima, per consentire a giovani e meno giovani di accedere entro oggi al Luna Park ma, qualche problema logistico ha allungato i tempi.

Se tutto andrà per il meglio le giostre inizieranno a girare nel tardo pomeriggio o inizio serata e il parco garantirà così le attrazioni da stasera. Rimarrà aperto nel classico periodo natalizio, fino al 9 gennaio.