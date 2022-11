Festival Chitarristico Internazionale di Sanremo: doppio appuntamento con l’Orchestra Sinfonica

Per questo fine settimana Sanremo si prepara ad accogliere da una parte i giovani partecipanti alle audizioni di Area Sanremo 2022 organizzate dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, dall’altra studenti e appassionati provenienti da tutto il mondo pronti ad immergersi nella magia della chitarra classica grazie ai concerti del Festival Chitarristico Internazionale di Sanremo, in programma dal 17 al 20 novembre.

L’ottava edizione della manifestazione ideata e diretta da Diego Campagna, è dedicata a Vittorio Centanaro, celebre chitarrista e compositore genovese – stretto collaboratore di grandi cantautori come Gino Paoli, Bruno Lauzi e Fabrizio De Andrè – che la Fondazione ha voluto ricordare quest’estate durante una delle date della Sanremo Summer Symphony.

Il Festival vedrà la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo per due serate di grande musica e interpreti al Teatro dell’Opera del Casinò.

La prima stasera, alle 20.45. Ad aprire il concerto sarà proprio il M° Diego Campagna che eseguirà il quintetto L.Boccherini G448 in re maggiore (Fandango) con le prime partidell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. A seguire, Johannes Brahms con il Doppio Concerto in La minore per violino, violoncello e orchestra op. 120 (ultimo concerto del compositore e anche sua ultima composizione sinfonica) e Serenata n 1 in Re maggiore per orchestra op. 11. Con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo due straordinari musicisti: Pavel Berman (violino) e Oleksiy Shadrin (violoncello). Alla direzione il M° Amaury Du Closel.

Il secondo appuntamento sarà sabato 19 novembre alle 21.00 con le esibizioni di altri due virtuosi della chitarra, accompagnati dell'Orchestra Sinfonica diretta dal M° Natanel Espinoza. Martin Madrigal, è considerato dalla critica come uno dei migliori chitarristi messicani. Fabio Montomoli è un artista con all'attivo una carriera di oltre 900 concerti come solista che lo ha portato ad esibirsi nelle più importanti stagioni in Europa, Asia, Stati Uniti, America Latina, Africa, Medio Oriente e Oceania. Il programma prevede l’esecuzione del “Concerto n. 1 in La maggiore" per chitarra e orchestra di FrancescoIannitti Piromallo e “Concierto Mexicano” para guitarra y orquesta di Guillermo Diego.

Informazioni, note di sala, biglietti

Concerto 17 novembre h.20.45:

https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/il-concerto-della-riconciliazione-e-musica-di-intrattenimento/

Concerto 19 novembre h.21.00:

https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/chitarra-sudamericana/