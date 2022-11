Cosio d'Arroscia: il 10 dicembre, mercatino per immergersi in una magica atmosfera natalizia

Sabato 10 dicembre 2022 a Cosio d'Arroscia sarà una giornata speciale, immersi nella magica atmosfera natalizia.

Dalle ore 10.00 in poi, in piazza San Sebastiano, ci saranno banchi di artigianato e non dove acquistare bellissimi regali per Natale. Accanto ad alcuni banchi troverete dei piccoli laboratori creativi dove potrete realizzare con i vostri bambini simpatiche decorazioni natalizie. Babbo Natale aspetta i suoi piccoli amici per ascoltare i loro desideri e per ricevere le loro letterine!

Per informazioni contattare il 3314474574