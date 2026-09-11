Sanremo, domani al Casinò la cerimonia del Premio "Antonio Semeria" 2026

Si terrà sabato 12 settembre alle ore 16:00, nella cornice del Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, la cerimonia di consegna del Premio Letterario Internazionale "Casinò di Sanremo - Antonio Semeria" 2026. L'evento, presieduto dal prof. Stefano Zecchi e condotto dal giornalista e saggista Mauro Mazza, vedrà la giuria popolare decretare i vincitori assoluti partendo dalle terne selezionate dalla giuria tecnica.

Nel corso della manifestazione verrà conferito il Premio alla Carriera ad Antonio Ricci, ideatore e autore di Striscia la notizia, per il contributo all'evoluzione della comunicazione e della satira televisiva. I Gran Trofei saranno consegnati alla professoressa Amalia Ercoli Finzi (prima donna ingegnere aerospaziale in Italia e consulente per NASA, ESA ed ASI), allo scrittore Franco Forte per il romanzo "Vero. Il romanzo di Marco Aurelio" (Mondadori) e al Direttore del Tg2 Antonio Preziosi per il saggio "Leone XIV. La via disarmata e disarmante" (Edizioni San Paolo). La Targa istituzionale della Prefettura è stata attribuita al direttore di Storia in Rete, Fabio Andriola.

I FINALISTI DELLE SEZIONI IN GARA

Sezione Opere e Autori Finalisti Note e Menzioni Narrativa • Donatella Alfonso ("Quando gli alberi parlano", Castelvecchi)

• Giuseppe Bresciani ("L'uomo che pesò l'eternità", Altrevoci)

• Donatella Mascia ("Lo spione di piazza Leopardi", De Ferrari) Menzione d'Onore a Manuela Sain ("Ultima chiamata dalla Casa Bianca") Saggistica • Gaetano Bizzocco ("Ideologia futurista", Mondadori)

• Giuseppina Mellace ("Le donne e l'esodo giuliano dalmata", Mursia)

• Leonardo Giordano ("Romeo e l'Alfa", Historica Giubilei) Targa Casinò a Pietro Perone. Menzioni a Stefano Puppo e Viviana Spada Narrativa per Ragazzi (Nuova sezione) • Graziella Belli ("I campi di patate fanno le onde", Fusta)

• Enrica Zinno ("Il viaggio di Cleo verso l'isola d'Elba", Tigulliana)

• F. Pasqua, R. Fenoglio e S. Casini ("Dragonfly. La forma del vento", Einaudi) Premio all'editoria a Daniela e Giacomo Lantrua per "Casa Balestra 13"

«Il Premio Letterario Internazionale 'Casinò di Sanremo - Antonio Semeria' si conferma anno dopo anno un evento importante della nostra offerta culturale - dichiara il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager - capace di coniugare la grande tradizione del salotto letterario con la vivacità della saggistica e della narrativa contemporanea. E accogliere a Sanremo personalità come la professoressa Amalia Ercoli Finzi, Antonio Ricci, lo scrittore Franco Forte e il direttore Antonio Preziosi ne rappresenta una conferma. Rivolgo un plauso particolare per la realizzazione della sezione dedicata ai ragazzi, chiaro segnale di un premio che guarda al futuro e alle nuove generazioni con passione e lungimiranza».

«La cerimonia del Premio 'Antonio Semeria' è una manifestazione che negli anni ha saputo costruire un'identità forte e riconoscibile - sottolinea l'assessore regionale Marco Scajola - portando a Sanremo personalità di primo piano del mondo della letteratura, del giornalismo e della ricerca. Il Premio rappresenta un patrimonio importante per la nostra città e per tutta la Liguria, capace di rinnovarsi mantenendo saldo il legame con una lunga tradizione culturale».

«Narrativa, Saggistica e la grande novità della Narrativa per ragazzi hanno espresso opere originali, divertenti ma anche profonde e storicamente documentate che dovranno presentarsi al vaglio della giuria popolare - evidenza il Presidente del Casinò di Sanremo, Giuseppe Di Meco - rinnovando l'aspettativa dei finalisti e la volontà dei giurati di emettere valutazioni dettate dalle emozioni che gli scrittori hanno saputo suscitare, nel solco dei valori culturali che furono propri del dottor Antonio Semeria».