Servizi di stampa online: Sprint24 tra le tipografie di riferimento per la comunicazione aziendale

Sprint24 è l'innovativa realtà aziendale che opera nel settore della tipografia online. Coniugando efficacemente esperienza sul campo, rapidità di esecuzione e grande attenzione al digitale, è riuscita a imporsi come leader nel mondo della stampa online diventando un partner strategico per molte imprese.

Grazie al METODO STAMPA SEMPLICE®, infatti, Sprint24 è in grado di offrire un servizio a 360° che va ben oltre la stampa di materiale grafico. Il suo obiettivo è quello di porsi come interlocutore privilegiato per tutte quelle attività di comunicazione e di marketing che permettono al business di crescere.



Comunicazione e promozione del brand: i servizi di Sprint24

L'attenzione verso il cliente, l'affidabilità e la velocità di spedizione sono i principali punti di forza di Sprint24, nata proprio con l'obiettivo di supportare la crescita aziendale e di aiutare i brand a comunicare in modo efficace con i propri clienti.

Tra gli strumenti messi a disposizione delle imprese spicca il pratico editor di configurazione online, con il quale si possono progettare le risorse tipografiche di cui si necessita.

In questo modo, l’utente viene guidato nella scelta dei colori, del supporto migliore per le sue esigenze e nella scelta dei mezzi espressivi specifici per ogni campagna marketing, inoltre, proprio per garantire un risultato di alta qualità, i file grafici vengono controllati da un team di esperti in modo da rilevare eventuali difetti e correggerli per tempo.

Particolarmente apprezzato da aziende e liberi professionisti che per comunicare la propria attività si avvalgono di prodotti stampati è il servizio di Sprint24 che consente di ricevere il proprio ordine in tempi brevissimi. Scegliendo il pacchetto business, infatti, si potrà ricevere la merce nel giro di 24 ore con un costante aggiornamento circa il percorso del pacco.



I prodotti di Sprint24 per la promozione aziendale

Sprint24 è in grado di supportare la crescita e la comunicazione del brand attraverso una vasta gamma di prodotti diversi. Fra questi, non possono mancare le business card, che costituiscono uno strumento efficace per acquisire nuovi clienti e per diffondere il nome del proprio brand.

I biglietti da visita possono essere scelti nel formato cartaceo di alta qualità, oppure si può optare per alternative con foil metallizzato, per quelle rivestite di vernice UV in rilievo o per quelli plastificati. Altri prodotti importantissimi per elaborare una strategia comunicativa finalizzata alla conversione sono, per esempio, volantini e cartoline di vari formati e dimensioni, che rappresentano un modo per catturare l'attenzione del pubblico e per pubblicizzare i servizi offerti dalla propria azienda.

Il passo successivo sono le brochure, ovvero uno supporto cartaceo molto apprezzato in ambito business, che consente al proprio brand di emergere e farsi ricordare dalla clientela. Gli opuscoli in punto metallico, ideali per le pubblicazioni più brevi, possono essere personalizzati in molti modi, scegliendo tra finiture lucide, opache, oppure soft touch, mentre per chi ha l'esigenza di stampare materiale più corposo (come cataloghi o libri, ad esempio), la brossura costituisce l'opzione più indicata.

Molto utilizzati all'interno di una strategia promozionale sono, poi, i dépliant, che su Sprint24 possono essere configurati in base alle proprie necessità, così come i blocchi per appunti brandizzati, le cartelline e tutte le soluzioni legate al packaging aziendale.

Un ulteriore aiuto per la crescita aziendale arriva dai pannelli rigidi, che Sprint24 propone sotto forma di varie soluzioni: un team di esperti sarà in grado di consigliare l'opzione migliore in base agli obiettivi che si mira a raggiungere.